ຄົນຂັບຟ້າຜ່າ Ford F-150 ສາມາດໃຊ້ Apple Maps ສຳລັບການນຳທາງ EV ໄດ້ແລ້ວ

ເຈົ້າຂອງລົດບັນທຸກໄຟຟ້າ Ford F-150 Lightning ມີທາງເລືອກໃນການນໍາທາງໂດຍໃຊ້ Apple Maps ແລະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຈະສາກໄຟຕາມທາງ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນການສື່ສານທີ່ສົ່ງໂດຍຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ Ford, ໂດຍລະບຸວ່າເຈົ້າຂອງ Lightning ທັງຫມົດຈະມີການເຂົ້າເຖິງຄຸນນະສົມບັດ Apple Maps. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຕ້ອງການ Apple iOS 15.4 ຫຼືໃຫມ່ກວ່າແລະ Ford Power-Up 6.3.0 ຫຼືສູງກວ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ການແນະນໍາ Apple Maps EV ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່ສໍາລັບ Ford EVs, ມັນແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບຮູບແບບ F-150 Lightning. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມັນມີຢູ່ໃນ Ford Mustang Mach-E, ກວມເອົາຮຸ່ນຈາກ 2022 ແລະ 2023, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບາງຮຸ່ນເກົ່າຂຶ້ນກັບສະບັບຊອບແວຂອງລະບົບ infotainment.
Ford ອະທິບາຍວ່າ Apple Maps ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ iPhone ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນລົດ ແລະແບັດເຕີຣີເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ CarPlay, ເພີ່ມສາຍສາກໃສ່ໃນການເດີນທາງຕາມຄວາມຈຳເປັນ. Green Car Reports ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ທົດສອບການທໍາງານຂອງການສາກໄຟຂອງ Apple Maps ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄຸນສົມບັດການນໍາທາງຂອງ Ford ແລະເຄືອຂ່າຍສາກໄຟ BlueOval.
ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ Porsche, ໄດ້ປະສົມປະສານ Apple Maps ເຂົ້າໄປໃນ EVs ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແລະດັດແປງເສັ້ນທາງໂດຍອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງແລະປັດໃຈອື່ນໆ. BMW ເປັນຍີ່ຫໍ້ທໍາອິດທີ່ເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນ EV ຕະຫຼາດສະຫະລັດ, BMW i2022 ປີ 4.
Google ຍັງລວມເອົາເຄື່ອງສາກລົດໄຟຟ້າຢູ່ໃນລະບົບນໍາທາງຂອງຕົນ, ສະເໜີລາຄາຄ່າບໍລິການ ແລະ ໄລຍະການປະມານການສໍາລັບລຸ້ນ EV ທີ່ເລືອກ. Ford ເນັ້ນຫນັກວ່າລະບົບນໍາທາງພື້ນເມືອງຂອງມັນສະຫນອງຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ໄດ້ສະເຫນີຜ່ານ Apple Maps, ເຊັ່ນ: ສະຖານີສາກໄຟ, ລາຍລະອຽດການຈ່າຍເງິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວລະບຸຍານພາຫະນະທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍການຄິດຄ່າ BlueOval ຂອງ Ford.
ນອກເຫນືອຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Apple Maps, Ford ກໍາລັງນໍາສະເຫນີຄຸນນະສົມບັດ Charge Assist ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດຊອກຫາ, ເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະຈ່າຍຄ່າສະຖານີສາກໄຟສາທາລະນະໂດຍໃຊ້ຫນ້າຈໍຂອງລະບົບ infotainment. ນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບແອັບຯແຍກຕ່າງຫາກເຊັ່ນ FordPass ຫຼືແອັບຯຂອງເຄືອຂ່າຍການສາກໄຟ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Ford ກໍາລັງຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງ F-150 Lightning ເພື່ອສະໜອງປະສົບການທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະສະດວກໃຫ້ກັບຄົນຂັບລົດ EV, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຂົາເຈົ້າມັກໃຊ້ Apple Maps ຫຼືລະບົບນໍາທາງພື້ນເມືອງຂອງ Ford.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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