WWOO-LD Boston ຈະກາຍມາເປັນ 5G OTA TV Broadcaster ທຳອິດຂອງສະຫະລັດ

WWOO-LD Boston ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງປະຫວັດສາດເປັນນັກກະຈາຍສຽງສະຫະລັດຄົນທໍາອິດທີ່ສະຫນອງການອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ (OTA) ໃນ 5G. ບໍລິສັດໄດ້ຍື່ນຂໍໃບອະນຸຍາດທົດລອງກັບຄະນະກໍາມະການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະວາງແຜນທີ່ຈະເລີ່ມອອກອາກາດ 5G ໃນວັນພຸດທີ 13 ກັນຍາ 2023.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂື້ນຍ້ອນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບວິດີໂອແລະຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນມືຖືສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການທົດສອບແລະການກໍ່ສ້າງການກະຈາຍສຽງ 5G. WWOO-LD ໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ “SuperFrank” Copsidas, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສະມາຄົມຜູ້ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບພະລັງງານຕໍ່າ ແລະເຄືອຂ່າຍ XGen, ສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ຈຸດສໍາຄັນນີ້ເປັນໄປໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ, ການອອກອາກາດ 24/7 5G ຂອງ WWOO-LD ຈະເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ຕັດສາຍໄຟໃນອະນາຄົດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການນີ້. ໂດຍການນຳໃຊ້ “ຕົວແບບໜຶ່ງຕໍ່ຫຼາຍແບບ”, ການກະຈາຍສຽງ 5G ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ ແລະ ການສັນຈອນຕິດຂັດທີ່ເກີດຈາກຕົວແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ວິດີໂອໄປຫາອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການກະຈາຍສຽງ 5G ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການກັບ towers ຕ່ໍາແລະພະລັງງານຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບການກະຈາຍສຽງເຕັມພະລັງງານແບບດັ້ງເດີມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ມີການແຊກແຊງໃດໆໄດ້ຖືກລາຍງານໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າປະມານ 75 ເປີເຊັນຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທັງຫມົດໃນສະຫະລັດໃຊ້ສະຖານີພະລັງງານຕ່ໍາ.
Preston Padden, ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດຂອງສະມາຄົມຜູ້ອອກອາກາດໂທລະທັດພະລັງງານຕ່ໍາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງມູນຄ່າຂອງການອອກອາກາດ 5G ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມອຸກອັ່ງທີ່ມີປະສົບການໃນເວລາທີ່ພະຍາຍາມເບິ່ງເກມໃນໂທລະສັບໃນສະຫນາມກິລາທີ່ແອອັດ, ແຕ່ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ທາງໄກ, ວິດີໂອທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດຄວາມລັບສູງສໍາລັບຜູ້ຕອບທໍາອິດ, ແລະພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.
ຂັ້ນຕອນນີ້ປະຕິບັດໂດຍ WWOO-LD Boston ເປັນຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນໃນວິວັດທະນາການອອກອາກາດໃນສະຫະລັດແລະກໍານົດຂັ້ນຕອນຂອງການເຊື່ອມໂຍງກັບເຕັກໂນໂລຢີ 5G ໃນພູມສັນຖານສື່ມວນຊົນ.
ທີ່ມາ: Cord Cutters News, Low Power TV Broadcasters Association