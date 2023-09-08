ແຄມເປນໃຫມ່ແລະການເກັບກໍາສໍາລັບສະມາຊິກ PlayStation Stars ໃນເດືອນກັນຍາ

ລະວັງສະມາຊິກ PlayStation Stars! ເດືອນກັນຍາ ນໍາເອົາແຄມເປນ ແລະເຄື່ອງສະສົມໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນ. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆ, ຮັບຮາງວັນ, ແລະເພີ່ມເຂົ້າໃນການສະສົມດິຈິຕອລຂອງທ່ານ. ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ແອັບ PlayStation ຕະຫຼອດເດືອນສຳລັບການອັບເດດເພີ່ມເຕີມ.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນໃນເດືອນນີ້ແມ່ນ PlayStation & You: Wireless Keyboard Campaign. ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງແປ້ນພິມໄຮ້ສາຍ PS3 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄວາມສັດຊື່ຂອງເຈົ້າກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນແຄມເປນນີ້, ທ່ານສາມາດປົດລັອກເຄື່ອງສະສົມດິຈິຕອລສະເພາະ - ແປ້ນພິມແບບໄຮ້ສາຍຂອງ PS3 ຄລາສສິກ. ພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແຄມເປນແລະສິ້ນ nostalgic ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເກັບກໍາຂໍ້ສະສົມດິຈິຕອນຂອງທ່ານ.
ສໍາລັບສະມາຊິກພິເສດ ແລະ Premium/Deluxe ຂອງ PlayStation Plus, Game Catalogue ສະເໜີເກມທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກ. ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ລາຍການຈະຖືກປັບປຸງໃໝ່ດ້ວຍການເພີ່ມໃໝ່. ໃນເດືອນກັນຍາ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ລອງບາງເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຫຼິ້ນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ເຊັ່ນ: Dynasty Warriors 9, Lost Judgement, Devil May Cry 5, Death Stranding, ແລະ Ghostwire: Tokyo. ໂດຍການຫຼີ້ນເກມໃດນຶ່ງໃນເກມເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ 50 ຄະແນນ.
ຢ່າລືມກ່ຽວກັບແຄມເປນເກມປະຈໍາເດືອນ PlayStation Plus. ໃນເດືອນນີ້, ສະມາຊິກ PlayStation Plus ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 50 ຄະແນນໂດຍການຫຼີ້ນເກມໃດນຶ່ງໃນເກມປະຈໍາເດືອນເດືອນກັນຍາ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງເກມທີ່ປະກາດສໍາລັບເດືອນນີ້ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກແຄມເປນນີ້.
ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເທື່ອ, ແຄມເປນ Hard Game Club ສໍາລັບ Cuphead ແມ່ນຍັງມີຢູ່ຈົນຮອດວັນທີ 14 ຕຸລາ. ຮັບຮາງວັນ “A Day at the Fair” ເພື່ອປົດລັອກ Cuphead Hard Game Club ທີ່ເກັບໄດ້ດ້ວຍດິຈິຕອລ. ແລະຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຮາງວັນນີ້ແລ້ວ, ພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແຄມເປນແລະຫຼິ້ນເກມ PS4 ຫຼື PS5 ເພື່ອຮັບ Balloon Club ເກມແຂງ.
ຢ່າລືມຊອກຫາພາກສ່ວນລາງວັນ PlayStation Store ຂອງ PlayStation Stars Rewards Catalog ຂອງທ່ານ. ທີ່ນີ້, ທ່ານສາມາດແລກຄະແນນຂອງທ່ານສໍາລັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເກມທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ບາງຕົວຢ່າງຂອງເກມທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ທ່ານລວມມີ Cuphead, Moss, ແລະ Dredge.
ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກ PlayStation Stars, ຕອນນີ້ເປັນເວລາທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PlayStation Stars ແລະລົງທະບຽນໃນມື້ນີ້!
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າແຄມເປນ PS Stars ບໍ່ມີຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ.
ນິຍາມ:
– ຄັງສະສົມດິຈິຕອລ: ລາຍການທີ່ສາມາດເກັບກຳ ແລະເກັບຮັກສາໄດ້ແບບດິຈິຕອລ, ມັກຈະໃຊ້ເປັນຮູບແບບຂອງສະກຸນເງິນສະເໝືອນ ຫຼືເພື່ອເສີມສ້າງການເກັບກຳຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງຜູ້ໃຊ້.
– PlayStation Plus: ບໍລິການສະໝັກສະມາຊິກ PlayStation ທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ, ລວມທັງເກມລາຍເດືອນຟຣີ, ສ່ວນຫຼຸດພິເສດ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນອອນໄລນ໌.
– PlayStation Stars: ໂຄງການລາງວັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ PlayStation ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນແລະປົດລັອກລາງວັນພິເສດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແອັບ PlayStation
– ລາຍການເກມ PlayStation Plus
– ລາຍການ PlayStation Store Rewards Catalog