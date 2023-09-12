ວັນທີປ່ອຍຜູ້ຈັດການບານເຕະ 2024 ປະກາດ

Sega ເປີດເຜີຍວ່າ Football Manager 2024 ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ. ເກມຈະມີໃຫ້ຢູ່ໃນເວທີຕ່າງໆ, ລວມທັງ PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, ແລະໂທລະສັບສະຫຼາດ. ນີ້ເປັນນັດທີ 20 ໃນຊຸດຜູ້ຈັດການບານເຕະ ແລະ ຈະເປັນເກມທຳອິດໃນຊຸດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນຍີ່ປຸ່ນ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງຂອງ FM24 ແມ່ນການມີຢູ່ໃນ Xbox Game Pass ໃນການເປີດຕົວສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ PC ແລະ Xbox Series X/S. ນອກຈາກນັ້ນ, Football Manager 2024 Mobile ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານ Netflix, ປະຕິບັດຕາມການລວມເອົາ FM23 Touch ໃນ Apple Arcade.
Sports Interactive, ທີມງານພັດທະນາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເກມ, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການປ່ອຍຕົວໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະການແນະນໍາການສະຫນັບສະຫນູນພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບການລວມເອົາເກມເຂົ້າໄປໃນ Netflix, ທີ່ມີພື້ນຖານການຈອງກ້ວາງຂອງຫຼາຍກ່ວາ 230 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ສະເຫນີໂອກາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊຸມຊົນຜູ້ນ Football Manager ເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
ການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າສຳລັບ Football Manager 2024 ແມ່ນເປີດແລ້ວ, ໂດຍສະເໜີສ່ວນຫຼຸດ 10 ເປີເຊັນຈົນຮອດມື້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ. ການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າຍັງໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງໄລຍະການເຂົ້າໃຊ້ຕົ້ນໆສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນ PC/Mac ປະມານສອງອາທິດກ່ອນການເປີດຕົວເກມ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຜູ້ຈັດການຟຸດບານ 2024 ຄາດວ່າຈະເປັນການຕິດຕັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະມີການສ້ອມແຊມທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີຫນ້າກັບ FM25. ໃນການສໍາພາດກັບ Eurogamer, Miles Jacobson, ນາຍຈ້າງຂອງ Sports Interactive, ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງສ່ວນຕົວຂອງຕົນກັບການເຂົ້າທີ່ຜ່ານມາໃນຊຸດ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Eurogamer
- Sega
ນິຍາມ:
– Xbox Game Pass: ບໍລິການສະໝັກສະມາຊິກທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍ Microsoft ທີ່ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຫ້ອງສະໝຸດເກມໂດຍເສຍຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ.
– Early Access: ເປັນໄລຍະກ່ອນທີ່ເກມຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະຫຼິ້ນເກມໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງຢູ່ໃນການພັດທະນາ ຫຼືທົດສອບຢູ່.