Football Manager 2024 ມືຖືຈະມາຮອດເກມ Netflix ໃນເດືອນພະຈິກ

Football Manager, ຊຸດວິດີໂອເກມຍອດນິຍົມໂດຍ SEGA, ຈະເປີດຕົວໃນມືຖືຂອງຕົນໃນ Netflix Games ໃນເດືອນພະຈິກ 2023. ການປ່ອຍທີ່ຈະມາເຖິງ, ຫົວຂໍ້ "Football Manager 2024 Mobile" ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່າເປັນສະບັບທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດປະກອບ ທີມນັກກິລາບານເຕະຈາກລີກຕ່າງໆ.
ເກມຈະຖືກປ່ອຍອອກມາພ້ອມໆກັນໃນມືຖືຄຽງຄູ່ກັບການພິມກ່ອງ ແລະ ດິຈິຕອລສຳລັບຄອນໂຊນໃຫຍ່ ແລະເວທີ PC ເຊັ່ນ Steam, Epic Games, ແລະ Xbox Game Pass. ຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ຜ່ານມາຈາກສະບັບ 2023 ຂອງ Football Manager ສາມາດຖືກໂອນໄປຫາສະບັບໃຫມ່, ແຕ່ການສະຫມັກ Netflix ຈະຕ້ອງຫຼິ້ນ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Football Manager 2024 Mobile, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເກມອື່ນໆທັງຫມົດໃນ Netflix (ຈໍານວນທັງຫມົດ 74 ຫົວຂໍ້), ຈະບໍ່ມີການໂຄສະນາຫຼື microtransactions. ໃນການຕອບ blog ຢ່າງເປັນທາງການ, Netflix ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກແລະພື້ນຖານສະມາຊິກຂອງຕົນເປັນເຫດຜົນສໍາລັບການຍ້າຍເກມໄປສູ່ເວທີຂອງພວກເຂົາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າເຖິງເກມຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ.
ເພື່ອດາວໂຫລດ Football Manager 2024 Mobile, ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ມີສະມາຊິກ Netflix ສາມາດຊອກຫາ ແລະຕິດຕັ້ງເກມໄດ້ຜ່ານແອັບມືຖື Netflix ເມື່ອປ່ອຍອອກມາ. ມັນຈະຕັ້ງຢູ່ໃນແຖວເກມສະເພາະໃນໂທລະສັບ Apple ແລະແຖບເກມແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ໃນອຸປະກອນ Android. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເກມຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ່ານແອັບ Netflix ໃນຄອມພິວເຕີ, ໂທລະພາບ, ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ SEGA ແລະ Netflix ນີ້ເປັນເກມທີສອງຂອງພວກເຂົາຮ່ວມກັນ, ຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຂອງ Sonic Prime Dash ໃນຕົ້ນປີນີ້. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະບັບ Netflix ຂອງ Football Manager ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ.
ເມື່ອວັນວາງຈຳໜ່າຍໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ຜູ້ຫຼິ້ນ ແລະແຟນບານຂອງ Football Manager ສາມາດຄາດການປະສົບການໂທລະສັບມືຖືໃໝ່ໃນ Netflix Games, ເຊິ່ງຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງເກມຈຳລອງການຈັດການບານເຕະຍອດນິຍົມໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Netflix Games Blog Post
– SEGA