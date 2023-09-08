Flipkart Mobiles Bonanza Sale: ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ

Flipkart ກໍາລັງຈັດການຂາຍ Mobiles Bonanza ບ່ອນທີ່ລູກຄ້າສາມາດຊອກຫາຂໍ້ສະເຫນີແລະສ່ວນຫຼຸດທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນໃນສະມາດໂຟນຫຼາຍໆລຸ້ນ, ລວມທັງຮຸ່ນທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro, ແລະ Nothing Phone 1. ການຂາຍເຈັດວັນນີ້. ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 3 ກັນຍາແລະຈະສືບຕໍ່ໄປເຖິງວັນທີ 9 ກັນຍາ.
ໃນລະຫວ່າງການຂາຍນີ້, Flipkart ກໍາລັງສະເຫນີບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ວນຫຼຸດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີການສະເຫນີທະນາຄານ, ສ່ວນຫຼຸດທີ່ອີງໃສ່ການຈ່າຍເງິນ, ທາງເລືອກ EMI ທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະການສະເຫນີແລກປ່ຽນໃນໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ເລືອກ. ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ສະເໜີເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊື້ໂທລະສັບທີ່ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມກວ່າ.
ໃນການຂາຍ Mobiles Bonanza ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, iPhone 14 ແມ່ນລະບຸໄວ້ຢູ່ທີ່ Rs. ລາຄາ 68,999 ບາດ ຫຼຸດຈາກລາຄາເດີມ. 79,900. Realme 11 Pro 5G ມີລາຄາ Rs. 22,999, ແທນ Rs. 23,999. Redmi Note 12 Pro 5G ສາມາດຊື້ໄດ້ໃນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ Rs. ຈາກລາຄາ 19,499 ບາດ. 24,999. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂທລະສັບ Nothing 1 ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ສໍາລັບ Rs. ຈາກລາຄາເດີມ 28,999 ບາດ 33,999.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານພາດການຂາຍນີ້, ຢ່າກັງວົນ! Flipkart ມີການຂາຍທີ່ຈະມາເຖິງຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດລໍຖ້າໄດ້. ໃນເດືອນຕຸລາ, ການຂາຍ Big Billion Days ປະຈໍາປີຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 3 ເດືອນຕຸລາແລະສາມາດແກ່ຍາວເຖິງວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, Flipkart ອາດຈະຈັດການຂາຍ Big Dussehra ຈາກເດືອນຕຸລາ 20 ຫາ 24 ເດືອນຕຸລາ, ເຊິ່ງສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວໄປສູ່ເດືອນພະຈິກ, Flipkart ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈັດການຂາຍ Big Diwali ຈາກ 1 ພະຈິກຫາ 6 ພະຈິກ, ຕິດຕາມດ້ວຍການຂາຍ Flipkart Mobile Bonanza ຈາກເດືອນພະຈິກ 8 ຫາ 14 ພະຈິກ, ເຊິ່ງຈະມີຂໍ້ສະເຫນີພິເສດແລະສ່ວນຫຼຸດໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈະມີການຂາຍ Grand Gadgets Days ຈາກເດືອນພະຈິກ 18 ຫາ 24 ພະຈິກ ແລະການຂາຍ Grand Home Appliances ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ພະຈິກ ຫາ 28 ພະຈິກ. ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນພະຈິກອາດຈະເຫັນການຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລະດູການ, ການຂາຍ Grand Gadget Days, ແລະສີດໍາ. ການຂາຍວັນສຸກໃນ Flipkart.
ໃນເດືອນທັນວາ, ກະກຽມຕົວທ່ານເອງສໍາລັບການຂາຍ Flipkart End of Season ຈາກເດືອນທັນວາ 7 ຫາ 12 ເດືອນທັນວາ, ການຂາຍ Big Saving Days ຈາກເດືອນທັນວາ 16 ຫາ 21 ທັນວາ, ການຂາຍ Flipkart End Of Season ຈາກເດືອນທັນວາ 22 ຫາ 25 ທັນວາ, ແລະ ການຂາຍທ້າຍປີຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ຫາ 31 ທັນວາ. Flipkart ອາດຈະຈັດການຂາຍ Grand Gadgets Days ໃນລະຫວ່າງສາມມື້ສຸດທ້າຍຂອງປີ.
ໃນລະຫວ່າງການຂາຍທີ່ຈະມາເຖິງເຫຼົ່ານີ້, Flipkart ວາງແຜນທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆເພື່ອສະເຫນີເງິນຄືນ, ຄະແນນລາງວັນ, ແລະສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດປະຫຍັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າໃນຂະນະທີ່ຊື້ເຄື່ອງອອນໄລນ໌.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Flipkart: Mobiles Bonanza Sale: ກວດເບິ່ງຂໍ້ສະເຫນີທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບໂທລະສັບສະຫຼາດ
– Flipkart: ບັນຊີລາຍຊື່ເຫດການການຂາຍທີ່ຈະມາເຖິງ