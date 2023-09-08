ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການການຫັນເປັນດິຈິຕອນມັກຈະຖືກຂັດຂວາງໂດຍຍຸດທະສາດດິຈິຕອນທີ່ພັດທະນາບໍ່ດີ, ການຂາດການສອດຄ່ອງກັບການເລືອກເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະຈໍາກັດການຮັບຮອງເອົາລະບົບແລະຂະບວນການໃຫມ່ຂອງຜູ້ໃຊ້. ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຂອງພາກສ່ວນທີສາມຈາກບໍລິສັດເຊັ່ນ Deloitte. ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ CIO Kenny Mullican, AE Index Report host Toni Witt, ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Cloud Wars Bob Evans ກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊຸມຊົນອາເມລິກາເຫນືອ. ເຫດການນີ້, ກໍານົດໃນລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ 15-20 ໃນ Charlotte, North Carolina, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນໂຄງການປະດິດສ້າງເອກະລາດ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການສຶກສາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບພື້ນທີ່ Microsoft Business Applications.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊຸມຊົນອາເມລິກາເຫນືອສະເຫນີວາລະທີ່ສົມບູນແບບທີ່ປະກອບມີຫຼາຍກວ່າ 500 ກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປັນຍາປະດິດ (AI), ໄດນາມິກ, ໄດນາມິກ 365, ແລະເວທີພະລັງງານ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຫຼາຍກວ່າ 30 ຫ້ອງຮຽນແບບມືໃນ Academy ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ໂຕະຊ່ວຍເຫຼືອ Tech Medic. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຫດການດັ່ງກ່າວມີຫຼາກຫຼາຍຂອງ ISVs, ທີ່ປຶກສາ, ແລະຜູ້ປະສົມປະສານລະບົບຢູ່ໃນຊັ້ນສະແດງ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະການແກ້ໄຂ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການດັ່ງກ່າວ, Bob Evans ຈະເປັນເວທີສໍາຄັນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງ Microsoft ເປັນບໍລິສັດອັນດັບຫນຶ່ງໃນບັນຊີລາຍຊື່ Cloud Wars Top 10 ຂອງລາວ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເທກໂນໂລຍີທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ, ເປັນຕົວແທນຂອງຕະຫຼາດກາງແລະອົງການຈັດຕັ້ງວິສາຫະກິດ, Summit NA ສະຫນອງໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບບຸກຄົນແລະທີມງານທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລະການສຶກສາທີ່ເລິກເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍກົງກັບການລິເລີ່ມການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ. ປະສົບການການຮຽນຮູ້ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເລັ່ງການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາພຽງຫ້າມື້.
ຜົນກະທົບຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນຄໍາຊົມເຊີຍຂອງ CIO ຂອງບໍລິສັດການຜະລິດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການສົ່ງທີມງານຂອງພວກເຂົາໄປກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊຸມຊົນອາເມລິກາເຫນືອ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ D365 Finance, Operations, and Supply Chain Cloud ERP, ເພື່ອນຮ່ວມງານ IT ແລະການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະລວບລວມຄໍາແນະນໍາ, ການສອນ, ແລະຂໍ້ມູນວິທີການທີ່ຈະເລັ່ງລັດການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ.
Community Summit ອາເມລິກາເຫນືອ ໂດດເດັ່ນເປັນກອງປະຊຸມຜູ້ໃຊ້ເອກະລາດທີ່ດໍາເນີນມາດົນທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບນິເວດ Microsoft Business Applications. ດ້ວຍການສຸມໃສ່ການສະເຫນີຄໍາແນະນໍາທີ່ປະຕິບັດໄດ້ແລະການຊີ້ນໍາທີ່ແທ້ຈິງ, ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ "ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ໂດຍຜູ້ໃຊ້". ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະນັກປະຕິບັດທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊຸມຊົນໃນອາເມລິກາເຫນືອ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ Microsoft Business Applications ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Deloitte
- ກອງປະຊຸມຊຸມຊົນອາເມລິກາເຫນືອ