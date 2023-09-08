Apple ໄດ້ເຫັນວ່າມີມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາຖືກຫຼຸດລົງຈາກມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງຕົນຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ວ່າຈີນຈະປາບປາມການນໍາໃຊ້ iPhone ຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ. ຂ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເປີດຕົວຂອງ Apple ຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ລື່ນກາຍ Samsung ເປັນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍປະລິມານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍງານການຫ້າມ iPhone ຂອງລັດຖະບານໃນປັກກິ່ງແລະການຟື້ນຕົວຂອງ Huawei ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple ໃນຕະຫຼາດຈີນ. ຈີນປະກອບມີປະມານຫນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງລາຍໄດ້ຂອງ Apple.
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຊະຕາກໍາຂອງ Apple ໃນປະເທດຈີນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນຂອງຕົນຫຼຸດລົງປະມານ 6% ໃນສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ນັກລົງທຶນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດໃນອະນາຄົດ. ຈີນໄດ້ເປັນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ແລະອຸປະສັກໃດໆທີ່ມັນປະເຊີນຢູ່ໃນປະເທດສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດໂດຍລວມ.
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhone ຂອງລັດຖະບານ, ບວກກັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ຫຼຸດລົງຂອງ Apple, ໄດ້ປົກຄອງການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ Apple ແລະ Huawei. ການຟື້ນຕົວຂອງ Huawei ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປົກປິດຄວາມສໍາເລັດຂອງ Apple ແລະທ້າທາຍຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຍີ່ຫໍ້ໂທລະສັບສະຫຼາດຊັ້ນນໍາ.
ນອກເຫນືອຈາກສິ່ງທ້າທາຍຂອງ Apple ໃນປະເທດຈີນ, ຍັງມີຂ່າວທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ຈະເບິ່ງ. ຍີ່ປຸ່ນຈະເປີດເຜີຍຕົວເລກການເຕີບໂຕ GDP ໄຕມາດທີສອງສະບັບປັບປຸງ, ແລະອິນເດຍເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ G20, ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ນໍາຂອງໂລກເຊັ່ນ: ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ Joe Biden. ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ Maldives ແລະການສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບ 75 ປີຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງເປັນເຫດການທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ໜ້າສັງເກດ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບ Apple ທີ່ຈະ ນຳ ທາງສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນປະເທດຈີນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຮັກສາທີ່ຕັ້ງໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນທົ່ວໂລກ. ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມຂອງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ iPhone ແລະການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ Apple ແລະ Huawei ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຕະຫຼາດແລະຊື່ສຽງຂອງ Apple.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: “ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຕະຫຼາດສົດ” ໂດຍ Alex Janiaud ແລະ Katie Martin (Financial Times)
– “ການປາບປາມຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhone ນໍາໃຊ້ເປັນເງົາກວ່າມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Apple” (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)