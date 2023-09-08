ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການ​ປາບ​ປາມ​ການ​ໃຊ້ iPhone ຂອງ​ຈີນ​ເຮັດ​ໃຫ້ Apple ສູນ​ເສຍ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ການ​ປາບ​ປາມ​ການ​ໃຊ້ iPhone ຂອງ​ຈີນ​ເຮັດ​ໃຫ້ Apple ສູນ​ເສຍ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ

Apple ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 200 ຕື້​ໂດ​ລາ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ຕົນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ວ່າ​ຈີນ​ຈະ​ປາບ​ປາມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ iPhone ຂອງ​ເຈົ້າ​ຫນ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​. ຂ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເປີດຕົວຂອງ Apple ຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ລື່ນກາຍ Samsung ເປັນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍປະລິມານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍງານການຫ້າມ iPhone ຂອງລັດຖະບານໃນປັກກິ່ງແລະການຟື້ນຕົວຂອງ Huawei ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple ໃນຕະຫຼາດຈີນ. ຈີນປະກອບມີປະມານຫນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງລາຍໄດ້ຂອງ Apple.

ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຊະຕາກໍາຂອງ Apple ໃນປະເທດຈີນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນຂອງຕົນຫຼຸດລົງປະມານ 6% ໃນສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ນັກລົງທຶນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດໃນອະນາຄົດ. ຈີນໄດ້ເປັນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ແລະອຸປະສັກໃດໆທີ່ມັນປະເຊີນຢູ່ໃນປະເທດສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດໂດຍລວມ.

ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhone ຂອງລັດຖະບານ, ບວກກັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ຫຼຸດລົງຂອງ Apple, ໄດ້ປົກຄອງການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ Apple ແລະ Huawei. ການຟື້ນຕົວຂອງ Huawei ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປົກປິດຄວາມສໍາເລັດຂອງ Apple ແລະທ້າທາຍຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຍີ່ຫໍ້ໂທລະສັບສະຫຼາດຊັ້ນນໍາ.

ນອກເຫນືອຈາກສິ່ງທ້າທາຍຂອງ Apple ໃນປະເທດຈີນ, ຍັງມີຂ່າວທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ຈະເບິ່ງ. ຍີ່ປຸ່ນຈະເປີດເຜີຍຕົວເລກການເຕີບໂຕ GDP ໄຕມາດທີສອງສະບັບປັບປຸງ, ແລະອິນເດຍເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ G20, ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ນໍາຂອງໂລກເຊັ່ນ: ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ Joe Biden. ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ Maldives ແລະການສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບ 75 ປີຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງເປັນເຫດການທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ໜ້າສັງເກດ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບ Apple ທີ່ຈະ ນຳ ທາງສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນປະເທດຈີນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຮັກສາທີ່ຕັ້ງໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນທົ່ວໂລກ. ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມຂອງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ iPhone ແລະການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ Apple ແລະ Huawei ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຕະຫຼາດແລະຊື່ສຽງຂອງ Apple.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: “ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຕະຫຼາດສົດ” ໂດຍ Alex Janiaud ແລະ Katie Martin (Financial Times)
– “ການ​ປາບ​ປາມ​ຂອງ​ຈີນ​ກ່ຽວ​ກັບ iPhone ນໍາ​ໃຊ້​ເປັນ​ເງົາ​ກວ່າ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ Apple” (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ)

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ