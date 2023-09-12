Santa Cruz ເປີດເຜີຍ eMTB ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ: Heckler SL

Santa Cruz ໄດ້ຂະຫຍາຍສາຍຂອງລົດຖີບໄຟຟ້າດ້ວຍການເພີ່ມ Heckler SL, eMTB ນໍ້າໜັກເບົາທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ Fazua's Ride 60 ແລະແບັດເຕີຣີ 430 Wh. ດ້ວຍລະບົບແສງສະຫວ່າງທີ່ຂ້ອນຂ້າງ, ນ້ໍາຫນັກຂອງລົດຖີບໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນລະດັບຕ່ໍາ 40 ປອນ. ການອອກແບບກອບແມ່ນອ່ອນກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຕົວແບບ Heckler ທີ່ມີພະລັງເຕັມຂອງ Santa Cruz, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າມັນເປັນ eMTB.
Heckler SL ສັນຍາວ່າຈະເປັນລົດຖີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະມີຄວາມສາມາດ, ໂດຍປະກອບດ້ວຍລໍ້ປະສົມ, ສ້ອມ 160 ມມ, ແລະທາງຫຼັງ 150 ມມ. Santa Cruz ອ້າງວ່າມັນເປັນ "ດີເລີດສໍາລັບການຫລົບຫນີຢ່າງໄວວາແລະບີບບັງຄັບໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການຂີ່ລົດ." ລົດຖີບແມ່ນມີຢູ່ໃນຂະຫນາດຕ່າງໆ, ຈາກ S ຫາ XXL, ຮັບປະກັນທີ່ເຫມາະສົມກັບຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
Heckler SL ມີກອບຄາບອນ, ມີທາງເລືອກສໍາລັບກອບລະດັບ C ຫຼື CC. ເຟຣມ CC ມີສີມ້ານລົງເນື່ອງຈາກໃຊ້ກາກບອນເກຣດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຈໍສະແດງຜົນຂອງມໍເຕີ Fazua Ride 60 ແມ່ນປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນທໍ່ເທິງ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການຂັບເຄື່ອນແລະລະດັບຫມໍ້ໄຟ. ຕົວຄວບຄຸມຂອງມໍເຕີແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງ handlebar.
ໃນແງ່ຂອງເລຂາຄະນິດ, Heckler SL ສະຫນອງຂອບເຂດຂອງຕົວເລກທີ່ສາມາດບັນລຸແລະມຸມຫົວໂດຍອີງຕາມຂະຫນາດແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງຊິບ flip ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງການຊ໊ອກ. ຄວາມຍາວຂອງ chainstay ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຂະຫນາດເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນ. ລົດຖີບແມ່ນຕິດຕັ້ງກະຕຸກນ້ຳຂະໜາດເຕັມຢູ່ພາຍໃນສາມຫຼ່ຽມດ້ານໜ້າ.
Heckler SL ແມ່ນມີຢູ່ໃນຊຸດກໍ່ສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍມີລາຄາຕັ້ງແຕ່ $7,299 ຫາ $12,999 USD. ລົດຖີບມີສ່ວນປະສົມຢາງ Maxxis DHF / DHR II ສໍາລັບການດຶງທີ່ດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຂັບຂີ່ບາງຄົນອາດຈະມັກຢາງຢາງທີ່ແຂງກວ່າສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງຮາບພຽງ.
ໃນແງ່ຂອງຄວາມປະທັບໃຈໃນການຂີ່, Heckler SL ສະຫນອງປະສົບການການປີນທີ່ລຽບແລະງຽບ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຫມດມໍເຕີຕ່ໍາ. ລົດຖີບໃຫ້ຄວາມຍຶດໝັ້ນທີ່ປະທັບໃຈ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການສືບເຊື້ອສາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນລັກສະນະການໂດດທີ່ດີ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບ Levo SL ພິເສດ, Heckler SL ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມຸ່ງເນັ້ນລົງຫຼາຍກວ່າ.
ຂໍ້ເສຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ອັນໜຶ່ງແມ່ນຕົວຄວບຄຸມວົງແຫວນຂອງລະບົບ Ride 60, ເຊິ່ງອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າມີລາຄາຖືກ ແລະຕ້ອງການການຍູ້ຫຼາຍເພື່ອປ່ຽນໂໝດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລົດຖີບສະເຫນີສາມຮູບແບບການຂັບເຄື່ອນ: Breeze, River, ແລະ Rocket, ຕອບສະຫນອງຄວາມມັກການຂີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Heckler SL ຂອງ Santa Cruz ແມ່ນ eMTB ທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາທີ່ສະໜອງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະປະສິດທິພາບໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາຂອງມັນ, ມັນອາດຈະບໍ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນທັນທີວ່າມັນເປັນ eMTB. ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ປະສົບການປີນປີນທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ແຮງດຶງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການສືບເຊື້ອສາຍ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ລົງຄ້ອຍ.