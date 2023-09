ຂໍ້ໄດ້ປຽບທໍາອິດໄດ້ຮັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ Biometrics Infinite ID

First Advantage, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກວດສອບປະຫວັດການຈ້າງງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນການຈ້າງງານ, ໄດ້ປະກາດການຊື້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ biometrics, Infinite ID, ເປັນເງິນສົດ 41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການຊື້ກິດຈະການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງ First Advantage ແລະຂໍ້ສະເໜີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນສະຫະລັດ.

Infinite ID, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Hicksville, ນິວຢອກ, ເປັນບໍລິສັດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດການລົງທຶນເອກະຊົນ Enlightenment Capital. ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ biometrics ສະຫນອງເຄື່ອງມືການກໍານົດແລະການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງສໍາລັບຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ລວມທັງການປ້ອງກັນແລະທາງປັນຍາ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ, ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດແລະການຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດ.

CEO ຂອງ First Advantage, Scott Staples, ໄດ້ກ່າວວ່າຊອບແວຂອງ Infinite ID ປະກອບໃຫ້ບໍລິສັດ RightID ແລະ Digital Identity Services ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງບໍລິສັດ. ການຊື້ກິດຈະການນີ້ແມ່ນເຫັນວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ First Advantage ແລະທຸລະກິດຫຼັກ.

ດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການນີ້, First Advantage ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການສະຫນອງການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບຂັ້ນສູງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນາຍຈ້າງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະຮັກສາການປະຕິບັດຕາມ. ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງຊີວະມິຕິມີລະດັບຄວາມປອດໄພສູງໂດຍການໃຊ້ຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ຫຼືພຶດຕິກຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ເຊັ່ນ: ລາຍນິ້ວມື, ການຈຳແນກໃບໜ້າ ຫຼື ການສະແກນສາຍຕາເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: First Advantage, Infinite ID

