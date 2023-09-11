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ບໍລິສັດ Fintech ປອກຕຸຍການ Rauva ຊື້ທະນາຄານດິຈິຕອນ Banco Empresas Montepio ໃນລາຄາ 30 ລ້ານເອີໂຣ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ບໍລິສັດ Fintech ປອກຕຸຍການ Rauva ຊື້ທະນາຄານດິຈິຕອນ Banco Empresas Montepio ໃນລາຄາ 30 ລ້ານເອີໂຣ

Rauva, ບໍລິສັດ fintech super-app ຂອງປອກຕຸຍການ, ໄດ້ປະກາດການຊື້ທະນາຄານດິຈິຕອນ Banco Empresas Montepio ຂອງຕົນໃນມູນຄ່າປະມານ 30 ລ້ານເອີໂຣ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຄາດວ່າຈະວາງຕໍາແຫນ່ງ Rauva ສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນໄລຍະຍາວແລະຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນໃຫມ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍເຖິງຂະຫນາດກາງ (SMEs), ອິດສະຫຼະ, ແລະຜູ້ປະກອບການ.

ແອັບ Rauva, ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການບັນຊີດິຈິຕອລ, ການຈ່າຍເງິນ, ການອອກບັດ, ການຈັດການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດ ແລະການບໍລິການບັນຊີ, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍຂໍ້ສະເໜີຂອງຕົນເພື່ອລວມເອົາວິທີແກ້ໄຂສິນເຊື່ອໃໝ່ ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ການຊື້ກິດຈະການຂອງ Banco Empresas Montepio, ທະນາຄານທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຄົບຖ້ວນ, ຖືວ່າເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ Rauva ທີ່ຈະກາຍເປັນການແກ້ໄຂທະນາຄານທີ່ສົມບູນແບບ.

ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2022 ໂດຍ Jon Fath ແລະ Sam Mizrahi, Rauva ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທີມ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ເປັນ​ເກືອບ 30 ພະ​ນັກ​ງານ. ການເລີ່ມຕົ້ນ fintech ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍທະນາຄານກາງຂອງປອກຕຸຍການ, Banco de Portugal, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ FinLab ຂອງຕົນແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນ fintech ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນອັນດັບຫນຶ່ງ.

Jon Fath, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງ Rauva, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການຊື້ກິດຈະການ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະຍາວທີ່ມັນນໍາມາ. ທ່ານກ່າວວ່າການຊື້ມາບໍ່ພຽງແຕ່ປະຫຍັດເວລາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຂະຫຍາຍຂະຫນາດ. Fath ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Rauva ໃນການສະຫນອງການແກ້ໄຂແລະການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດພະຍາຍາມກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນ unicorns ທໍາອິດຂອງປອກຕຸຍການ.

ພູມສັນຖານທະນາຄານດິຈິຕອລຂອງປອກຕຸຍການກໍາລັງປະສົບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມີເກືອບ 1.5 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ neobanks ແລ້ວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ປອກຕຸຍການເປັນຕະຫຼາດ neobank ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສີ່ໃນເອີຣົບ, ໂດຍການຄາດຄະເນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເກືອບຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນປອກຕຸຍການຈະມີບັນຊີ neobank ໃນປີ 2027.

ການຊື້ກິດຈະການຂອງ Banco Empresas Montepio ໂດຍ Rauva ປະຕິບັດຕາມທ່າອ່ຽງຂອງບໍລິສັດ fintech ຂະຫຍາຍຕົວໂດຍຜ່ານການຊື້ກິດຈະການ. ບໍ່ດົນມານີ້, ທະນາຄານ Neobank ຂອງຕວກກີ Papara ໄດ້ຊື້ການກະບົດຂອງສະເປນ, ປັບປຸງການປະກົດຕົວຂອງຕົນຢູ່ໃນທະວີບເອີຣົບແລະບັນລຸການປະເມີນມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ. Papara ຕັ້ງໃຈຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຊື້ກິດຈະການເປັນຍຸດທະສາດຕົ້ນຕໍຂອງຕົນສໍາລັບການຂະຫຍາຍໃນທົ່ວເອີຣົບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ 1​]
– [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ 2​]

By Vicky Stavropoulou

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