ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າການຄ້າຂອງ iPhone ປະຈຸບັນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າການຄ້າຂອງ iPhone ປະຈຸບັນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່

ດ້ວຍເຫດການທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Apple ພຽງແຕ່ປະມານແຈ, ຫຼາຍຄົນອາດຈະພິຈາລະນາຊື້ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ຈະປະກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນອາດຈະມີເງິນພຽງພໍໃນການຊື້ພວກມັນໃນເວລາເປີດຕົວ. ຂ່າວ​ດີ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມີ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ພາ​ລະ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ນີ້ – ໂດຍ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ໃນ iPhone ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ທ່ານ​.

ເພື່ອກໍານົດມູນຄ່າການຄ້າໂດຍປະມານຂອງ iPhone ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Apple. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ສົມບູນແບບຂອງມູນຄ່າການຄ້າສໍາລັບອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງ iPhones, Apple Watches, ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເງິນຫຼາຍປານໃດເມື່ອເຈົ້າຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນປັດຈຸບັນຂອງເຈົ້າໃຫ້ກັບເຄື່ອງໃໝ່.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອີງຕາມບັນຊີລາຍຊື່ມູນຄ່າການຄ້າໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Apple, iPhone 13 Pro Max ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສູງເຖິງ 640 ໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 7 ຖືກລະບຸໄວ້ໃນມູນຄ່າການຄ້າ 40 ໂດລາ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນແລະອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມູນຄ່າການຄ້າສໍາລັບ iPhone 14 ຮຸ່ນທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນລວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສໍາລັບຮູບແບບຫລ້າສຸດ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາມູນຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນຖືກປັບປຸງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌.

ການ​ຮູ້​ຈັກ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ຄ້າ​ໂດຍ​ປະ​ມານ​ຂອງ iPhone ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ວາງ​ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຈະ​ຍົກ​ລະ​ດັບ iPhone ໃຫມ່​. ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດໃນມື້ນີ້, ເງິນຝາກປະຢັດໃດໆທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນເກົ່າຂອງທ່ານສາມາດເປັນປະໂຫຍດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາຊື້ຫນຶ່ງຂອງ iPhone ໃຫມ່ແຕ່ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າການຄ້າຂອງ iPhone ໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ. ເວັບໄຊທ໌ການຄ້າຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple ສະຫນອງວິທີທີ່ສະດວກໃນການເຮັດສິ່ງນີ້, ໃຫ້ທ່ານຄິດເຖິງຈໍານວນທີ່ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ທ່ານຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສໍາລັບຮູບແບບໃຫມ່. ນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານວາງແຜນງົບປະມານຂອງທ່ານແລະປະຫຍັດເງິນໃນການຊື້ iPhone ໃຫມ່ຂອງທ່ານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ການຄ້າຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ