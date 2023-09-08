ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າການຄ້າຂອງ iPhone ປະຈຸບັນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່

ດ້ວຍເຫດການທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Apple ພຽງແຕ່ປະມານແຈ, ຫຼາຍຄົນອາດຈະພິຈາລະນາຊື້ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ຈະປະກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນອາດຈະມີເງິນພຽງພໍໃນການຊື້ພວກມັນໃນເວລາເປີດຕົວ. ຂ່າວດີແມ່ນວ່າມີວິທີການທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນພາລະທາງດ້ານການເງິນນີ້ – ໂດຍການຊື້ຂາຍໃນ iPhone ປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອກໍານົດມູນຄ່າການຄ້າໂດຍປະມານຂອງ iPhone ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Apple. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ສົມບູນແບບຂອງມູນຄ່າການຄ້າສໍາລັບອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງ iPhones, Apple Watches, ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເງິນຫຼາຍປານໃດເມື່ອເຈົ້າຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນປັດຈຸບັນຂອງເຈົ້າໃຫ້ກັບເຄື່ອງໃໝ່.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອີງຕາມບັນຊີລາຍຊື່ມູນຄ່າການຄ້າໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Apple, iPhone 13 Pro Max ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສູງເຖິງ 640 ໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 7 ຖືກລະບຸໄວ້ໃນມູນຄ່າການຄ້າ 40 ໂດລາ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນແລະອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມູນຄ່າການຄ້າສໍາລັບ iPhone 14 ຮຸ່ນທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນລວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສໍາລັບຮູບແບບຫລ້າສຸດ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາມູນຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນຖືກປັບປຸງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌.
ການຮູ້ຈັກມູນຄ່າການຄ້າໂດຍປະມານຂອງ iPhone ໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານວາງແຜນງົບປະມານຂອງທ່ານແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າຈະຍົກລະດັບ iPhone ໃຫມ່. ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດໃນມື້ນີ້, ເງິນຝາກປະຢັດໃດໆທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນເກົ່າຂອງທ່ານສາມາດເປັນປະໂຫຍດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາຊື້ຫນຶ່ງຂອງ iPhone ໃຫມ່ແຕ່ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າການຄ້າຂອງ iPhone ໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ. ເວັບໄຊທ໌ການຄ້າຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple ສະຫນອງວິທີທີ່ສະດວກໃນການເຮັດສິ່ງນີ້, ໃຫ້ທ່ານຄິດເຖິງຈໍານວນທີ່ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ທ່ານຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສໍາລັບຮູບແບບໃຫມ່. ນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານວາງແຜນງົບປະມານຂອງທ່ານແລະປະຫຍັດເງິນໃນການຊື້ iPhone ໃຫມ່ຂອງທ່ານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ການຄ້າຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple