ກະທູ້ຂອງ Instagram ແນະນໍາຄຸນນະສົມບັດຄົ້ນຫາຄໍາຫລັກ

Instagram's Threads, ແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ຢູ່ຫ່າງຈາກເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງ, ໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນນະສົມບັດຄົ້ນຫາຄໍາຫລັກໃຫມ່. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຜູ້ໃຊ້ Threads ພຽງແຕ່ສາມາດຄົ້ນຫາບັນຊີອື່ນ, ແຕ່ການເພີ່ມການຄົ້ນຫາຄໍາຫລັກໃນປັດຈຸບັນອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂສະເພາະ. ຄຸນສົມບັດນີ້ກຳລັງອອກເປັນພາສາອັງກິດ ແລະແອສປາໂຍນໃນຫຼາຍປະເທດ, ລວມທັງສະຫະລັດ, ອາເຈນຕິນາ, ອິນເດຍ ແລະເມັກຊິໂກ. ຄວາມສາມາດຄົ້ນຫາໃຫມ່ແມ່ນມີຢູ່ໃນທັງສະບັບມືຖືຂອງ Threads ແລະເວັບໄຊທ໌, ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນເດືອນສິງຫາ.
ຄຸນນະສົມບັດຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນແມ່ນເປັນຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ໃຊ້ Threads. ຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາຂໍ້ຄວາມໃນປັດຈຸບັນສອດຄ່ອງ Threads ກັບເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອື່ນໆເຊັ່ນ X (ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter) ແລະ Bluesky, ເຊິ່ງສະເຫນີຄວາມສາມາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລັກສະນະການຄົ້ນຫາ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກໄອຄອນຄົ້ນຫາແລະພິມຄໍາສໍາຄັນຫຼືຄໍາສັບຂອງພວກເຂົາ. ຜົນການຊອກຫາຈະສະແດງບັນຊີ ຫຼືຂໍ້ຄວາມທີ່ກົງກັນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນເດືອນກໍລະກົດ, Threads ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ປະຈໍາວັນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເລີ່ມຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກຈຸດສູງສຸດໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ. ມາຮອດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນໄດ້ຫຼຸດລົງ 70%, ແລະໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ເດືອນກໍລະກົດຫາ 7 ສິງຫາ, ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ຫຼຸດລົງ 79%. ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, Threads ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເພີ່ມຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະປັບປຸງສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການເພີ່ມການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນທີ່ຜ່ານມາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊະນະຄືນຫຼືດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່.
ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຍັງຮ້ອງຂໍປະກອບມີປຸ່ມແກ້ໄຂ, ຄຸນສົມບັດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງ ແລະລະບົບ hashtag. ການເປີດຕົວເວັບໄຊທ໌ໃນເດືອນສິງຫາແມ່ນການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນນັບຕັ້ງແຕ່ Threads ກ່ອນຫນ້ານີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງພຽງແຕ່ເປັນແອັບຯມືຖືເທົ່ານັ້ນ. ກະທູ້ຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະເຮັດການປ່ຽນແປງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຕິດຕາມກັບເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມອື່ນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫົວຫນ້າ Instagram Al Mosseri (ບໍ່ມີ URL)
- ຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດ Sensor Tower (ບໍ່ມີ URL)
- ຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດວິເຄາະເວັບ Similarweb (ບໍ່ມີ URL)