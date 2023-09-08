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ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການບັນລຸການປິດບັງຊື່ໃນລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການບັນລຸການປິດບັງຊື່ໃນລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອນ

Federal Reserve ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເອກະສານທີ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການບັນລຸການປິດບັງຊື່ຂອງເງິນສົດໃນລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອນ. ເອກະສານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບການປິດບັງຊື່ແມ່ນມັກຈະອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບດິຈິຕອນ. ເຖິງວ່າຈະມີການເຂົ້າລະຫັດລັບແລະມາດຕະການຄວາມປອດໄພອື່ນໆ, ຂໍ້ມູນນ້ອຍໆຍັງສາມາດຮົ່ວໄຫລຜ່ານບັນທຶກກິດຈະກໍາແລະເສັ້ນທາງການກວດສອບ, ເຮັດໃຫ້ການປິດບັງຊື່ຢ່າງສົມບູນແບບເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ໃນຂະນະທີ່ເອກະສານຍອມຮັບວ່າລະບົບດິຈິຕອນບໍ່ສາມາດສະຫນອງລະດັບດຽວກັນຂອງຄວາມບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ເປັນເງິນສົດ, ມັນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂການຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເງິນດິຈິຕອນຈະຄ່ອຍໆປ່ຽນແທນເງິນສົດ, ລົບລ້າງທ່າແຮງສໍາລັບການປິດບັງຊື່ໃນອະນາຄົດ. ນີ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນທີ່ບຸກຄົນຈໍານວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈ instinctively.

ກະດາດກວມເອົາປະເພດຕ່າງໆຂອງລະບົບ, ລວມທັງສາທາລະນະແລະ blockchains ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແຕ່ມັນຖືກຂຽນຢ່າງຊັດເຈນຈາກທັດສະນະຂອງທະນາຄານກາງ. ມັນຈໍາແນກລະຫວ່າງຊັ້ນການອອກແລະຊັ້ນການໄຫຼວຽນຂອງ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (CBDCs).

ຍຸດທະສາດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອັນໜຶ່ງທີ່ແນະນຳໃນເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຮອງເອົາວິທີການປະສົມແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ວິທີດຽວ. ຕົວຢ່າງ, ວິທີການທົ່ວໄປສໍາລັບ CBDCs ແມ່ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຊໍາລະມູນຄ່າຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC) ແລະຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ເປີດປະຕູສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຈະແບ່ງທຸລະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອຂ້າມການຄວບຄຸມ.

ເອກະສານຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຂອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໂດຍເຈດຕະນາ. ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວມັກຈະມາພ້ອມກັບການໂຫຼດຄອມພິວເຕີ້ທີ່ໜັກໜ່ວງ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບການເຮັດທຸລະກຳທີ່ບໍ່ດີ. ຜູ້​ໃຊ້​ອາດ​ຈະ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ການ​ທໍາ​ງານ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເພື່ອ​ເລັ່ງ​ລັດ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​, ໂດຍ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ປະ​ນີ​ປະ​ນ​ອມ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ແລະ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ທັງ​ຫມົດ​.

ບັນຫາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະການນຳໃຊ້ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນທີ່ສາມາດກຳນົດຜົນສຳເລັດ ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ CBDCs. ຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍປະຊາຊົນຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍລັດຖະບານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າ CBDCs ບໍ່ໄດ້ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດການນໍາໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າການແກ້ໄຂເອກະຊົນທີ່ມີຢູ່, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍອມຮັບໃນບັນດາປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ການສໍາຫຼວດຍຸດທະສາດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Federal Reserve ໃນລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສັບສົນແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸການປິດບັງຊື່. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເປັນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ, ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສົມຈິງທີ່ຈະຄາດຫວັງວ່າການປິດບັງຊື່ທີ່ຄ້າຍຄືກັບເງິນສົດໃນລະບົບດິຈິຕອນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Federal Reserve, Financial Times, RBC

ນິຍາມ:
- ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​: ລັດ​ຫຼື​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ການ​ຟຣີ​ຈາກ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຫຼື​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​.
– ລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອລ: ເຄືອຂ່າຍຂອງແພລດຟອມ ແລະລະບົບທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະການໂອນຊັບສິນດິຈິຕອນ ເຊັ່ນ: cryptocurrencies.
- ການປິດບັງຊື່: ສະຖານະຂອງການບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ຫຼືບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້. ໃນສະພາບການຂອງລະບົບດິຈິຕອນ, ມັນຫມາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດທຸລະກໍາຫຼືກິດຈະກໍາໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ.
– ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (CBDC): ເປັນຮູບແບບດິຈິຕອນຂອງສະກຸນເງິນ fiat ຂອງປະເທດທີ່ອອກ ແລະຄວບຄຸມໂດຍທະນາຄານກາງ.

By Vicky Stavropoulou

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