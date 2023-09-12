ໂຮງແຮມສາກົນ MGM Resorts ຈະຖືກໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ: FBI ສືບສວນ

FBI ປະຈຸບັນກໍາລັງສືບສວນການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຕໍ່ໂຮງແຮມ MGM Resorts International, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຄອມພິວເຕີຢູ່ໂຮງແຮມ Las Vegas ຂອງພວກເຂົາ. ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ໄດ້ທຳລາຍກະແຈດິຈິຕອນໃຫ້ຫ້ອງ 3,933 ຂອງ Bellagio ແລະເຄື່ອງໂມ້ທີ່ຄາສິໂນ ARIA.
ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຕໍ່ໂຮງແຮມ MGM Resorts International ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະກຳລັງຖືກເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. FBI ກໍາລັງນໍາພາການສືບສວນໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນແລະບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
ກະແຈດິຈິຕອລທີ່ຖືກປະນີປະນອມຢູ່ Bellagio ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຫ້ອງພັກ. ກະແຈເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແຂກເຂົ້າເຖິງຫ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງແຮມ. ຖ້າແຮກເກີໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງກະແຈດິຈິຕອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງແຂກໂຮງແຮມ.
ນອກຈາກກະແຈດິຈິຕອລທີ່ຖືກປະນີປະນອມແລ້ວ, ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຍັງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເຄື່ອງໂມ້ທີ່ຄາສິໂນ ARIA. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບເກມຂອງຄາສິໂນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄາສິໂນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງເຄື່ອງໂມ້ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການເກມທີ່ຍຸດຕິທໍາສໍາລັບລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຕໍ່ທຸລະກິດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນໂລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນທຸກມື້ນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ໃນກໍລະນີຂອງ MGM Resorts International Hotels, ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການລົງທຶນໃນລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນຍັງສືບຕໍ່, MGM Resorts International Hotels ແລະ FBI ກໍາລັງຮ່ວມມືກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດແລະປ້ອງກັນການລະເມີດຕື່ມອີກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ FBI ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຮັບຜິດຊອບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Mail Online: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ] ໂດຍ Aneeta Bhole ແລະ Germania Rodriguez, ຈັດພີມມາໃນວັນທີ [ວັນທີ].