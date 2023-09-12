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ໂຮງແຮມສາກົນ MGM Resorts ຈະຖືກໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ: FBI ສືບສວນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ໂຮງແຮມສາກົນ MGM Resorts ຈະຖືກໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ: FBI ສືບສວນ

FBI ປະຈຸບັນກໍາລັງສືບສວນການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຕໍ່ໂຮງແຮມ MGM Resorts International, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຄອມພິວເຕີຢູ່ໂຮງແຮມ Las Vegas ຂອງພວກເຂົາ. ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ທຳລາຍ​ກະ​ແຈ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ໃຫ້​ຫ້ອງ 3,933 ຂອງ Bellagio ແລະ​ເຄື່ອງ​ໂມ້​ທີ່​ຄາສິໂນ ARIA.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ຕໍ່​ໂຮງ​ແຮມ MGM Resorts International ​ໄດ້​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ​ແລະ​ກຳລັງ​ຖືກ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ໂດຍ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ. FBI ກໍາລັງນໍາພາການສືບສວນໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນແລະບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ.

ກະແຈດິຈິຕອລທີ່ຖືກປະນີປະນອມຢູ່ Bellagio ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຫ້ອງພັກ. ກະແຈເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແຂກເຂົ້າເຖິງຫ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງແຮມ. ຖ້າແຮກເກີໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງກະແຈດິຈິຕອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງແຂກໂຮງແຮມ.

ນອກຈາກກະແຈດິຈິຕອລທີ່ຖືກປະນີປະນອມແລ້ວ, ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຍັງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເຄື່ອງໂມ້ທີ່ຄາສິໂນ ARIA. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບເກມຂອງຄາສິໂນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄາສິໂນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງເຄື່ອງໂມ້ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການເກມທີ່ຍຸດຕິທໍາສໍາລັບລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ຕໍ່​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ໃນກໍລະນີຂອງ MGM Resorts International Hotels, ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການລົງທຶນໃນລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນຍັງສືບຕໍ່, MGM Resorts International Hotels ແລະ FBI ກໍາລັງຮ່ວມມືກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດແລະປ້ອງກັນການລະເມີດຕື່ມອີກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ FBI ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຮັບຜິດຊອບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Mail Online: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ] ໂດຍ Aneeta Bhole ແລະ Germania Rodriguez, ຈັດພີມມາໃນວັນທີ [ວັນທີ].

By Vicky Stavropoulou

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