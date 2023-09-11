ການວິວັຖນາການຂອງ iPhone: ເບິ່ງຄືນຮູບແບບສັນຍາລັກ

ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ iPhone 15 line-up ພຽງແຕ່ປະມານແຈ, ຂໍໃຫ້ໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອສະທ້ອນເຖິງວິວັດທະນາການຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດ flagship ຂອງ Apple. ນັບຕັ້ງແຕ່ການນໍາສະເຫນີຂອງ iPhone ຕົ້ນສະບັບໃນປີ 2007, Apple ໄດ້ມຸ່ງຫມັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສະຫນອງປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດອາດຈະບໍ່ເປັນຜູ້ທໍາອິດໃນການຕະຫຼາດທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ມັນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ.
iPhone ຕົ້ນສະບັບໃນປີ 2007 ໄດ້ປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາສະມາດໂຟນໂດຍການປະຖິ້ມສະໄຕລັດ ແລະແນະນໍາການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍນິ້ວມື. iPhone 3G ໃນປີ 2008 ໄດ້ນໍາເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະການນໍາ App Store. iPhone 4 ໃນປີ 2010 ມີການອອກແບບບາງກວ່າ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າ, ແລະການນໍາໃຊ້ FaceTime.
ໃນປີ 2016, Apple ໄດ້ປ່ອຍ iPhone SE, ການອອກແບບຄືນໃຫມ່ຂອງ iPhone 4 ທີ່ດຶງດູດຜູ້ທີ່ຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ມີກະເປົ໋າຫຼາຍຫຼືທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. iPhone 7 ແລະ 7 Plus ໃນປີ 2016 ໄດ້ນໍາສະເຫນີການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາແລະການຖອນການຂັດແຍ້ງຂອງຊ່ອງສຽບຫູຟັງ. iPhone X ໃນປີ 2017 ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກຂອງການອອກແບບໜ້າຈໍທັງໝົດ ແລະ Face ID.
ຊຸດ iPhone 12 ໃນປີ 2020 ໄດ້ນຳສະເໜີ iPhone 12 mini, ສະໜອງຄວາມສາມາດທີ່ເປັນທຸງໃນຮູບແບບທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນລວມມີ MagSafe, ເພີ່ມການຊູມ optical, ແລະປັບປຸງໂໝດກາງຄືນສຳລັບຊ່າງພາບ ແລະນັກຖ່າຍຮູບວິດີໂອ.
ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຂ່າວລືສຳລັບ iPhone 14 ຊີຣີ ໃນປີ 2022 ລວມມີ Emergency SOS ຜ່ານດາວທຽມ, ເຊັນເຊີກ້ອງ 48MP ໃໝ່, ການແນະນຳຂອງ Dynamic Island, ແລະຈໍສະແດງຜົນຕະຫຼອດ.
ທຸກໆຄົນມີ iPhone ລຸ້ນທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ, ແລະສໍາລັບຂ້ອຍ, iPhone SE ຕົ້ນສະບັບ, ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການກະເປົ໋າແລະການອອກແບບດ້ານຮາບພຽງ, ຖືສະຖານທີ່ພິເສດ. iPhone X ເປັນການກ້າວໄປໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ແລະ ໂໝດກາງຄືນຂອງ iPhone 12 ແລະຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບ RAW ແມ່ນຕົວປ່ຽນເກມ.
iPhone ລຸ້ນໃດທີ່ທ່ານມັກ? ລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານໃນແບບສໍາຫຼວດແລະແບ່ງປັນເຫດຜົນຂອງທ່ານໃນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CNN