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Apple Watch Series 9: ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະປັບປຸງການຊອກຫາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ອຍ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Apple Watch Series 9: ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະປັບປຸງການຊອກຫາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ອຍ

Apple Watch Series 9 ທີ່ຖືກປະກາດ ໃໝ່ ແນະ ນຳ ການອັບເດດທີ່ ໜ້າ ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ຈະປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການອອກແບບໃຫມ່ຂອງຮາດແວທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼືເຊັນເຊີສຸຂະພາບໃຫມ່, Series 9 ມີໂປເຊດເຊີແຖບກວ້າງພິເສດທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫມ່. ການປັບປຸງໂປເຊດເຊີນີ້, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ S9, ເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ແທ້ຈິງຄັ້ງທໍາອິດໃນສາມປີ, ສະຫນອງການເພີ່ມຄວາມໄວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະການປັບປຸງການຕອບສະຫນອງທຽບກັບຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລ້ວ, Apple Watch Series 9 ຍັງມີຄຸນສົມບັດເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງ, ສູງເຖິງ 2000nits ສຳລັບການເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຂຶ້ນໃນຍາມກາງເວັນທີ່ສົດໃສ ແລະ ຕ່ຳກວ່າ 1nit ເມື່ອມີແສງມືດ. ການປັບປຸງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນຫນຶ່ງແມ່ນການປະມວນຜົນໃນອຸປະກອນຂອງຄໍາສັ່ງສຽງ Siri, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເວລາຕອບສະຫນອງໄວຂຶ້ນ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖາມ Siri ກ່ຽວກັບຮູບແບບການນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈໃນເວລາຍ່າງ, ລະດັບການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະແມ້ກະທັ້ງບັນທຶກຂໍ້ມູນສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ນໍ້າໜັກ ຫຼືການກິນຢາໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄຳຖາມສຸຂະພາບ Siri ຈະຖືກຂະຫຍາຍອອກເປັນພາສາຫຼາຍຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້.

Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ໃນການອອກຄໍາສັ່ງດ້ວຍຄຸນສົມບັດ Double Tap. ຜູ້​ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່​ແຕະ​ນິ້ວ​ມື​ແລະ​ໂປ້​ມື​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮ່ວມ​ກັນ​ສອງ​ຄັ້ງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ສາຍ​, ຢຸດ​ການ​ຈັບ​ເວ​ລາ​, ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ກະ​ທໍາ​ໄວ​ອື່ນໆ​. ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເດືອນໜ້າ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງ, Apple Watch Series 9 ຮັກສາຊີວິດຫມໍ້ໄຟ "ຫມົດມື້" ຂອງ 18 ຊົ່ວໂມງ. ຊຸດທີ 9 ແມ່ນສາມາດສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍມີກຳນົດການຈັດສົ່ງໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2023. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Apple Watch Series 9 ແມ່ນ $399.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງ, ແຖບ Hermes ແລະ Nike ໃຫມ່ສໍາລັບ Apple Watch ຍັງສາມາດສັ່ງໄດ້ໃນມື້ນີ້ແລະຈະວາງຂາຍໃນຮ້ານໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. Aluminum ລຸ້ນ Series 9 ມີຫລາກຫລາຍສີ, ລວມທັງແສງດາວ, ເວລາທ່ຽງຄືນ, ສີເງິນ, (ຜະລິດຕະພັນ)ສີແດງ, ແລະສີບົວ, ໃນຂະນະທີ່ສະບັບສະແຕນເລດມີຢູ່ໃນຄໍາ, ເງິນ, ແລະກຼາຟ. ສະບັບ Hermes ສະເຫນີທາງເລືອກສະແຕນເລດໃນເງິນຫຼືສີດໍາຊ່ອງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Apple Watch Series 9 ນໍາເອົາການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ລໍຄອຍມາຫຼາຍ ແລະປັບປຸງການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບສາຍ smartwatch ຍອດນິຍົມ. ດ້ວຍໂປເຊດເຊີທີ່ປັບປຸງໃຫມ່, ຄວາມສາມາດ Siri ທີ່ປັບປຸງ, ແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່ເຊັ່ນ Double Tap ສໍາລັບການປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ, Series 9 ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ຍົກລະດັບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple Watch Series 9 ນໍາເອົາການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະການຊອກຫາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ

By Robert Andrew

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