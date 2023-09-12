Apple Watch Series 9: ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະປັບປຸງການຊອກຫາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ອຍ

Apple Watch Series 9 ທີ່ຖືກປະກາດ ໃໝ່ ແນະ ນຳ ການອັບເດດທີ່ ໜ້າ ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ຈະປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການອອກແບບໃຫມ່ຂອງຮາດແວທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼືເຊັນເຊີສຸຂະພາບໃຫມ່, Series 9 ມີໂປເຊດເຊີແຖບກວ້າງພິເສດທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫມ່. ການປັບປຸງໂປເຊດເຊີນີ້, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ S9, ເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ແທ້ຈິງຄັ້ງທໍາອິດໃນສາມປີ, ສະຫນອງການເພີ່ມຄວາມໄວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະການປັບປຸງການຕອບສະຫນອງທຽບກັບຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລ້ວ, Apple Watch Series 9 ຍັງມີຄຸນສົມບັດເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງ, ສູງເຖິງ 2000nits ສຳລັບການເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຂຶ້ນໃນຍາມກາງເວັນທີ່ສົດໃສ ແລະ ຕ່ຳກວ່າ 1nit ເມື່ອມີແສງມືດ. ການປັບປຸງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນຫນຶ່ງແມ່ນການປະມວນຜົນໃນອຸປະກອນຂອງຄໍາສັ່ງສຽງ Siri, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເວລາຕອບສະຫນອງໄວຂຶ້ນ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖາມ Siri ກ່ຽວກັບຮູບແບບການນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈໃນເວລາຍ່າງ, ລະດັບການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະແມ້ກະທັ້ງບັນທຶກຂໍ້ມູນສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ນໍ້າໜັກ ຫຼືການກິນຢາໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄຳຖາມສຸຂະພາບ Siri ຈະຖືກຂະຫຍາຍອອກເປັນພາສາຫຼາຍຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້.
Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ໃນການອອກຄໍາສັ່ງດ້ວຍຄຸນສົມບັດ Double Tap. ຜູ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ແຕະນິ້ວມືແລະໂປ້ມືຂອງເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນສອງຄັ້ງເພື່ອຮັບສາຍ, ຢຸດການຈັບເວລາ, ແລະປະຕິບັດການກະທໍາໄວອື່ນໆ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເດືອນໜ້າ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງ, Apple Watch Series 9 ຮັກສາຊີວິດຫມໍ້ໄຟ "ຫມົດມື້" ຂອງ 18 ຊົ່ວໂມງ. ຊຸດທີ 9 ແມ່ນສາມາດສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍມີກຳນົດການຈັດສົ່ງໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2023. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Apple Watch Series 9 ແມ່ນ $399.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງ, ແຖບ Hermes ແລະ Nike ໃຫມ່ສໍາລັບ Apple Watch ຍັງສາມາດສັ່ງໄດ້ໃນມື້ນີ້ແລະຈະວາງຂາຍໃນຮ້ານໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. Aluminum ລຸ້ນ Series 9 ມີຫລາກຫລາຍສີ, ລວມທັງແສງດາວ, ເວລາທ່ຽງຄືນ, ສີເງິນ, (ຜະລິດຕະພັນ)ສີແດງ, ແລະສີບົວ, ໃນຂະນະທີ່ສະບັບສະແຕນເລດມີຢູ່ໃນຄໍາ, ເງິນ, ແລະກຼາຟ. ສະບັບ Hermes ສະເຫນີທາງເລືອກສະແຕນເລດໃນເງິນຫຼືສີດໍາຊ່ອງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Apple Watch Series 9 ນໍາເອົາການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ລໍຄອຍມາຫຼາຍ ແລະປັບປຸງການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບສາຍ smartwatch ຍອດນິຍົມ. ດ້ວຍໂປເຊດເຊີທີ່ປັບປຸງໃຫມ່, ຄວາມສາມາດ Siri ທີ່ປັບປຸງ, ແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່ເຊັ່ນ Double Tap ສໍາລັບການປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ, Series 9 ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ຍົກລະດັບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple Watch Series 9 ນໍາເອົາການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະການຊອກຫາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ