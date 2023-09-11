ປັບປຸງຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພໃນການອັບເດດ One UI Watch 5 ຂອງ Samsung

ການອັບເດດ One UI Watch 5 ຂອງ Samsung ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Galaxy Watch. ການປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າສັງເກດອັນໜຶ່ງແມ່ນວ່າ PIN ຫຼື ການລັອກໜ້າຈໍຕາມຮູບແບບບໍ່ສາມາດຖືກຂ້າມໂດຍການຣີເຊັດຈາກໂຮງງານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າ Galaxy Watch ຂອງທ່ານເປີດໃຊ້ການອັບເດດຫຼ້າສຸດ ແລະທ່ານມີລະຫັດ PIN ຫຼືການລັອກໜ້າຈໍຕາມຮູບແບບທີ່ເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຖືກເຕືອນໃຫ້ໃສ່ລະຫັດ PIN ຫຼືຮູບແບບໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຫຼັງຈາກຣີເຊັດເປັນຄ່າໂຮງງານ.
ໃນກໍລະນີຂອງ Galaxy Watch ສູນເສຍຫຼືຖືກລັກ, ຄຸນນະສົມບັດຄວາມປອດໄພເພີ່ມນີ້ປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ. ມັນຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດໃຊ້ໂມງຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ລະຫັດ PIN ຫຼືຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການອັບເດດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມສະຫງົບທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Galaxy Watch.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານລືມ PIN ຫຼືຮູບແບບຂອງທ່ານ, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງ Galaxy Watch ຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານຜ່ານບັນຊີ Google ແລະໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ Google ID ຫຼືລາຍນີ້ວມືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຟື້ນຕົວ Galaxy Watch ຂອງທ່ານຫຼັງຈາກການຕັ້ງຄ່າຈາກໂຮງງານຄືນໃຫມ່.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນໄດ້ລາຍງານບັນຫາກ່ຽວກັບການຢືນຢັນບັນຊີ Google ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມືໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຕິດຕັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໃສ່ລະຫັດຜ່ານຂອງບັນຊີ Google ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ພິສູດວ່າເປັນວິທີທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດສໍາລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນແລະການປົດລັອກໂມງ.
ການອັບເດດ One UI Watch 5 ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເປີດຕົວກັບຊຸດ Galaxy Watch 6 ແລະຕອນນີ້ມີໃຫ້ສໍາລັບ Galaxy Watch 4 ແລະ Watch 5 lineups ໃນຕະຫຼາດຕ່າງໆ. Samsung ສືບຕໍ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ, ແລະການອັບເດດນີ້ແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢູ່ໃນການອັບເດດ One UI Watch 5 ສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ດີຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Galaxy Watch ແລະຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງປອດໄພເຖິງແມ່ນວ່າໃນກໍລະນີທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຄວາມແຫຼ່ງ]
– ເອກະສານອັບເດດ One UI Watch 5 ຂອງ Samsung