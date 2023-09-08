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Huawei ເປີດຕົວ Mate 60 Series ໃໝ່: ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ Apple

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Huawei ເປີດຕົວ Mate 60 Series ໃໝ່: ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ Apple

ໂທລະສັບສະຫຼາດຊຸດໃຫມ່ທີ່ເປີດຕົວໂດຍ Huawei Technologies ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທົ່ວໂລກສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມັນມີຢູ່, ຊີ້ບອກວ່າບໍລິສັດໄດ້ເອົາຊະນະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດແລະສາມາດກາຍເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງ Apple. Mate 60 ແລະ Mate 60 Pro ທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ພ້ອມກັບ Mate X5 ແລະ Mate 60 Pro+ ທີ່ເປີດຕົວໃຫມ່, ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ຈີນ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງຊຸດ Mate 60 ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໂທແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີສັນຍານມືຖືຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດເຊັ່ນພູເຂົາຫຼືຢູ່ໃນທະເລ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງຊິບທີ່ໃຊ້ໃນສະມາດໂຟນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ບໍລິສັດວິເຄາະ TechInsights ໄດ້ລະບຸການປະກົດຕົວຂອງຊິບ Kirin 9000s ໃໝ່, ທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ໃນປະເທດຈີນ. ການທົດສອບຄວາມໄວທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ຊື້ຂອງຈີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Mate 60 Pro ມີຄວາມສາມາດໃນການດາວໂຫລດຄວາມໄວທີ່ສູງກວ່າໂທລະສັບ 5G ຊັ້ນນໍາ.

ຜູ້ສະຫນອງຂອງຊຸດ Mate 60 ບໍ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ Huawei, ແຕ່ TechInsights ໄດ້ກໍານົດ SK Hynix ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ເປັນແຫຼ່ງຂອງອົງປະກອບ DRAM ແລະ NAND ທີ່ໃຊ້ໃນໂທລະສັບ. SK Hynix ໄດ້ກ່າວວ່າມັນກໍາລັງສືບສວນເລື່ອງນີ້ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນທຸລະກິດກັບ Huawei ນັບຕັ້ງແຕ່ສະຫະລັດໄດ້ວາງຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບບໍລິສັດໃນປີ 2019. Mate 60 Pro ປະກອບມີສ່ວນປະກອບຂອງຊິບທີ່ຜະລິດຈາກຈີນຫຼາຍກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາ.

ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງ Huawei, ເຄີຍເປັນຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືຜະລິດຊິບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຜະລິດໂທລະສັບແບບກ້າວຫນ້າ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີພຽງແຕ່ແບບຈໍາລອງ 5G ທີ່ມີຈໍາກັດທີ່ນໍາໃຊ້ຊິບທີ່ເກັບໄວ້ໃນຫຼັກຊັບ. ໃນປະເທດຈີນ, ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງ Huawei ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 11% ໃນປີ 2021, ຫຼຸດລົງຈາກ 27% ໃນປີຜ່ານມາ. Apple, ເປັນຜົນມາຈາກຂໍ້ຈໍາກັດ, ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດຊັ້ນນໍາໃນປະເທດຈີນ, ໂດຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງຕົນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 11% ເປັນ 19% ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.

ນັກວິເຄາະແນະນໍາວ່າການປ່ອຍຊຸດ Mate 60 ສາມາດຫມາຍການຟື້ນຕົວຂອງ Huawei ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ຮຸນແຮງກັບ Apple, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຄວາມຮັກຊາດທີ່ສະແດງໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກຈີນ. ການເປີດຕົວຊຸດໃໝ່ນີ້ ໄດ້ຮັບການສະເຫລີມສະຫລອງຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນສື່ມວນຊົນຂອງຈີນ ແລະທາງອິນເຕີເນັດ ເປັນການປະທ້ວງສັນຍາລັກຕໍ່ສະຫະລັດ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດ. Ming-Chi Kuo, ນັກວິເຄາະຂອງ TF International Securities, ຄາດວ່າ Mate 60 Pro ຈະສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5.5 ຫາ 6 ລ້ານເຄື່ອງໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີນີ້, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ຈາກປະລິມານທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດສົ່ງສະສົມຂອງ Mate 60 Pro ສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 12 ລ້ານເຄື່ອງພາຍໃນ 12 ເດືອນຂອງການເປີດຕົວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Yelin Mo ແລະ Brenda Goh, Reuters

By Mampho Brescia

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