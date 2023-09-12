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ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ແລະແຜນການ De-Dollarization ສໍາລັບຈີນ ແລະພັນທະມິດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ແລະແຜນການ De-Dollarization ສໍາລັບຈີນ ແລະພັນທະມິດ

ອີງ​ຕາມ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ຊັ້ນ​ນໍາ​ຂອງ​ຈີນ​, ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ de-dollarization ສໍາ​ລັບ​ຈີນ​ແລະ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ຕົນ​. ທ່ານ Huang Qicai, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສັງ​ຄົມ​ແຂວງ Fujian ໄດ້​ສະ​ແດງ​ທັດ​ສະ​ນະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ​ສຳ​ລັບ Guangming Daily. ທ່ານ​ຫູ​ຈີນ​ທາວ​ກ່າວ​ວ່າ, ຂະ​ບວນ​ການ​ຫຼຸດ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ແລ້ວ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຂົ້ວ​ຂອງ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ໂລກ​ຍ້ອນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ເງິນ​ໂດ​ລາ.

Huang ເຊື່ອວ່າ fiats ດິຈິຕອນເຊັ່ນ: ເງິນຢວນດິຈິຕອນຂອງຈີນຈະມີບົດບາດໃນຂະບວນການໄລຍະຍາວນີ້. ລາວແນະນໍາວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສາກົນມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະດິດສ້າງແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຖອນເງິນໂດລາ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ສືບ​ຕໍ່​ເຕີບ​ໂຕ, ທ່ານ Huang ສະ​ເໜີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ “ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ໂລກ” ທີ່​ມີ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ​ຕາ​ສາ​ກົນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Huang ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເງິນຢວນດິຈິຕອນຂອງຈີນຄວນປະຕິບັດບົດບາດນີ້, ລາວກ່າວເຖິງເວທີການຈ່າຍເງິນ BRICS, BRICS Pay, ໃນບົດຄວາມຂອງລາວ.

BRICS Pay ແມ່ນແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນທີ່ມີການກະຈາຍສູນກາງທີ່ຈະມາເຖິງ. ທ່ານ Huang ຊີ້​ອອກ​ວ່າ, ຖ້າ​ຫາກ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ໄດ້, ເງິນ​ຕາ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ກາງ (CBDC) ອາດ​ຈະ​ລວມ​ເຂົ້າ​ກັບ BRICS Pay. ໂດຍສະເພາະ, ຈີນ, ລັດເຊຍ, ແລະ Brazil ໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບໂຄງການສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານ Huang ຢືນຢັນ​ວ່າ CBDC ​ແມ່ນ​ສາມາດ​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຫັນ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຫຼື​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໂດຍ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ຂົວ​ເງິນ​ດິຈິ​ຕອລ.

ລັກສະນະສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ ທ່ານ Huang ເນັ້ນໜັກແມ່ນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະທຳລາຍການຄອບງຳຂອງລະບົບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທະນາຄານ SWIFT, ເຊິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍສະຫະລັດ. ທ່ານ​ຢືນຢັນ​ວ່າ, ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳລັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຫຼຸດ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສຳຄັນ​ເຊັ່ນ​ພະລັງງານ​ແລະ​ສິນຄ້າ. ທ່ານ Huang ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ, ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ແລະ​ການ​ຕົກລົງ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ໂດຍ​ໃຊ້​ເງິນຕາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແລະ​ເງິນ​ຢວນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພັນທະ​ບັດ​ລະຫວ່າງ​ນ້ຳມັນ​ກັບ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ອ່ອນ​ລົງ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ໂດຍສະເພາະເງິນຢວນດິຈິຕອນຂອງຈີນ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍໃນຂະບວນການ de-dollarization. ໂດຍການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ fiats ດິຈິຕອນແລະການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂຕ້ຕອບ, ບັນດາປະເທດເຊັ່ນຈີນແລະພັນທະມິດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ USD ແລະສົ່ງເສີມການເປັນຫຼາຍຂົ້ວຂອງສະກຸນເງິນໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– XY/Adobe
- ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ Fujian
— Guangming ປະ​ຈໍາ​ວັນ​

By Vicky Stavropoulou

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