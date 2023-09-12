ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ແລະແຜນການ De-Dollarization ສໍາລັບຈີນ ແລະພັນທະມິດ

ອີງຕາມນັກວິຊາການຊັ້ນນໍາຂອງຈີນ, ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຈະຊ່ວຍໃນການ de-dollarization ສໍາລັບຈີນແລະພັນທະມິດຂອງຕົນ. ທ່ານ Huang Qicai, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຂວງ Fujian ໄດ້ສະແດງທັດສະນະດັ່ງກ່າວໃນບົດຄວາມຄິດຄວາມເຫັນສຳລັບ Guangming Daily. ທ່ານຫູຈີນທາວກ່າວວ່າ, ຂະບວນການຫຼຸດເງິນໂດລາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວຢູ່ປະເທດຕ່າງໆແລະຈະນຳໄປສູ່ການຫັນເປັນຫຼາຍຂົ້ວຂອງເງິນໂດລາໂລກຍ້ອນບັນດາປະເທດພະຍາຍາມຫ່າງໄກຈາກເງິນໂດລາ.
Huang ເຊື່ອວ່າ fiats ດິຈິຕອນເຊັ່ນ: ເງິນຢວນດິຈິຕອນຂອງຈີນຈະມີບົດບາດໃນຂະບວນການໄລຍະຍາວນີ້. ລາວແນະນໍາວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສາກົນມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະດິດສ້າງແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຖອນເງິນໂດລາ. ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ, ທ່ານ Huang ສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ “ສະກຸນເງິນໂລກ” ທີ່ມີອະທິປະໄຕທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ກາຍເປັນສູນກາງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາສາກົນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Huang ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເງິນຢວນດິຈິຕອນຂອງຈີນຄວນປະຕິບັດບົດບາດນີ້, ລາວກ່າວເຖິງເວທີການຈ່າຍເງິນ BRICS, BRICS Pay, ໃນບົດຄວາມຂອງລາວ.
BRICS Pay ແມ່ນແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນທີ່ມີການກະຈາຍສູນກາງທີ່ຈະມາເຖິງ. ທ່ານ Huang ຊີ້ອອກວ່າ, ຖ້າຫາກຄວາມທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ເງິນຕາດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (CBDC) ອາດຈະລວມເຂົ້າກັບ BRICS Pay. ໂດຍສະເພາະ, ຈີນ, ລັດເຊຍ, ແລະ Brazil ໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບໂຄງການສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານ Huang ຢືນຢັນວ່າ CBDC ແມ່ນສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ການຫັນເງິນໂດລາໂດຍຜ່ານການດຳເນີນທຸລະກິດຂ້າມຜ່ານສອງຝ່າຍຫຼືຫຼາຍຝ່າຍທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍບັນດາໂຄງການຂົວເງິນດິຈິຕອລ.
ລັກສະນະສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ ທ່ານ Huang ເນັ້ນໜັກແມ່ນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະທຳລາຍການຄອບງຳຂອງລະບົບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທະນາຄານ SWIFT, ເຊິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍສະຫະລັດ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງຈີນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການຫຼຸດເງິນໂດລາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຂົງເຂດສຳຄັນເຊັ່ນພະລັງງານແລະສິນຄ້າ. ທ່ານ Huang ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາແລະການຕົກລົງກັບບັນດາປະເທດຜະລິດສິນຄ້າໂດຍໃຊ້ເງິນຕາທ້ອງຖິ່ນແລະເງິນຢວນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພັນທະບັດລະຫວ່າງນ້ຳມັນກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດອ່ອນລົງເທື່ອລະກ້າວ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ໂດຍສະເພາະເງິນຢວນດິຈິຕອນຂອງຈີນ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍໃນຂະບວນການ de-dollarization. ໂດຍການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ fiats ດິຈິຕອນແລະການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂຕ້ຕອບ, ບັນດາປະເທດເຊັ່ນຈີນແລະພັນທະມິດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ USD ແລະສົ່ງເສີມການເປັນຫຼາຍຂົ້ວຂອງສະກຸນເງິນໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– XY/Adobe
- ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ Fujian
— Guangming ປະຈໍາວັນ