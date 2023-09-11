"Exadelic," ນະວະນິຍາຍວິທະຍາສາດຂອງ Jon Evans, ອະດີດຜູ້ປະກອບສ່ວນ TC, ບັນທຶກຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບນິເວດເຕັກໂນໂລຢີດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າພື້ນທີ່ Bay ແລະຄໍາບັນຍາຍທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ໃນຂະນະທີ່ແຕ້ມການປຽບທຽບກັບ "Ready Player One," ຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລື່ນກາຍຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມັນໂດຍການກ່າວເຖິງຫົວຂໍ້ແລະແຜນການທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ໃນ "Exadelic," ຜູ້ອ່ານໄດ້ຖືກ immersed ໃນ conspiracy ເຕັກໂນໂລຊີເລິກຂັບເຄື່ອນ AI ທີ່ຖືຊະຕາກໍາຂອງດາວໄດ້. ດິນຕອນດັ່ງກ່າວພັດທະນາມາຈາກ potboiler techno-thriller, ປະຕິບັດຕາມຜູ້ບໍລິຫານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຖືກເປົ້າຫມາຍໂດຍ AI ທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ໄປສູ່ການບັນຍາຍທີ່ບິດເບືອນທີ່ຮາກຖານຢູ່ໃນຄວາມກະຕືລືລົ້ນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຈັນຍາບັນຂອງມື້ນີ້. ປຶ້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: AI ອອກຈາກການຄວບຄຸມ, ນັກລົງທືນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສັດຊື່, ແລະລັກສະນະຂອງຄວາມເປັນຈິງ, ທັງໝົດນີ້ສະທ້ອນກັບການລາຍງານຂອງ TechCrunch.
ເລື່ອງໃຊ້ເວລາຫັນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິນຕະນາການຂອງຜູ້ຂຽນແລະການເລົ່າເລື່ອງທີ່ສະຫລາດ. ໃນຂະນະທີ່ນະວະນິຍາຍສາມາດເພີດເພີນກັບການອ່ານຫາດຊາຍທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ມັນອີງໃສ່ຫຼາຍດ້ານກັບ Bay Area tech heyday zeitgeist, ເຊິ່ງອາດຈະຈໍາກັດການອຸທອນທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມັນ. Evans ດຶງເອົາຄວາມຮູ້ອັນກວ້າງຂວາງຂອງລາວກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະການລົງທຶນຂອງໂລກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ San Francisco ໃນຕົ້ນປີ 2000, ດຶງດູດຜູ້ອ່ານທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບວິຊາເຫຼົ່ານີ້.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນະວະນິຍາຍຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມໂສກເສົ້າຂອງການຂະຫຍາຍເລື່ອງທີ່ກວ້າງຂວາງຈາກປັດຈຸບັນ ແລະ ທັດສະນະ. ຄ້າຍຄືກັນກັບວຽກງານວິທະຍາສາດຈາກຊຸມປີ 1960 ທີ່ຄາດຄະເນອະນາຄົດໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ລ້າສະໄຫມ, "Exadelic" ເບິ່ງຄືວ່າມີຮາກໃນປັດຈຸບັນ, ຂາດທັດສະນະທີ່ມີວິໄສທັດ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອ່ານບາງຄົນອາດຈະຍອມຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຄິດເຖິງແລະຊອກຫາຄວາມສຸກໃນການປະສົມປະສານຕົ້ນສະບັບຂອງປື້ມ, ຄົນອື່ນອາດຈະຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, "Exadelic" ສະຫນອງການຂັບເຄື່ອນທີ່ມ່ວນແລະກະຕຸ້ນຄວາມຄິດຜ່ານໂລກທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍເຕັກໂນໂລຢີແລະ intrigue. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງປະເພດ, ມັນຈັບຈຸດສໍາຄັນຂອງ scene ເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Bay Area ແລະດຶງດູດຜູ້ອ່ານດ້ວຍແຜນການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະການອ້າງອີງທີ່ສະຫລາດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມແມ່ນອີງໃສ່ບົດຄວາມທີ່ມາຈາກ TechCrunch. ບໍ່ມີ URL ໃຫ້.