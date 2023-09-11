ອິດທິພົນຂອງສື່ມວນຊົນສັງຄົມກ່ຽວກັບຄວາມຍາວຂອງດົນຕີປ໊ອບ

ອຸດສາຫະກໍາດົນຕີໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນຍ້ອນອິດທິພົນຂອງເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນ TikTok. Nathan Hubbard, ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານດົນຕີ, ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງລາວກ່ຽວກັບອາລະບໍາ "GUTS" ໂດຍ Olivia Rodrigo, ໂດຍກ່າວວ່າເວລາແລ່ນ 39 ນາທີຂອງມັນແມ່ນຜົນມາຈາກ "TikTokization ຂອງດົນຕີຍຸກນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ." ໃນຂະນະທີ່ສື່ມວນຊົນສັງຄົມມີຜົນກະທົບຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສຮູບແບບຂອງດົນຕີປ໊ອບ, ປະກົດການນີ້ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ TikTok.
ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ, ອຸດສາຫະກໍາດົນຕີໄດ້ພັດທະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີການບັນທຶກສຽງແລະການກະຈາຍສຽງ. ເພງປັອບທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນ vinyl ຖືກຈໍາກັດໂດຍຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງສື່ກາງແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຫຼິ້ນວິທະຍຸ. ການແຕ່ງເພງຕ້ອງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈລະຫວ່າງການໂຄສະນາ, ເຮັດໃຫ້ເນື້ອເພງສັ້ນກວ່າ, ຈັບໃຈ. ບັນທຶກສຽງ Vinyl ສາມາດເກັບສຽງໄດ້ສູງສຸດ 22 ນາທີຕໍ່ຂ້າງ, ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ການຈັດລໍາດັບຂອງອາລະບໍາປັອບຕົ້ນໆ.
ອັນລະບັ້ມເຊັ່ນ Bruce Springsteen's "Born To Run" ແລະ The Beatles "Sgt. ວົງດົນຕີຫົວໃຈໂດດດ່ຽວຂອງ Pepper's clocked ໃນປະມານ 39 ນາທີ, ຄ້າຍຄືກັບ Olivia Rodrigo's "GUTS." ໄລຍະເວລານີ້ເປັນຜົນມາຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງບັນທຶກ vinyl, ເຊິ່ງສາມາດຮອງຮັບໄດ້ປະມານ 20 ນາທີຕໍ່ຂ້າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຍຸກສະຕຣີມມິງ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງກາຍຍະພາບອີກຕໍ່ໄປ, ປະເພນີປະມານ 39 ນາທີສຳລັບຄວາມຍາວຂອງອາລະບໍາຍັງຄົງສືບຕໍ່.
ດາລາປ໊ອບທີ່ທັນສະໄຫມ, ລວມທັງ Olivia Rodrigo, ຍັງຄົງຍຶດຫມັ້ນກັບມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກໍາໃນຂະນະທີ່ລວມເອົາແນວໂນ້ມໃຫມ່. ຍຸກ streaming ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສັ້ນ, hook-driving singles, ແຕ່ອິດທິພົນຂອງການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາຍັງ. ອັລບັມຂອງ Rodrigo ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບ verse-chorus-verse-chorus-bridge-chorus, ເຊິ່ງເປັນສູດທີ່ເຄີຍມີມາຫຼາຍສິບປີແລ້ວ. ໄລຍະເວລາ 39 ນາທີບໍ່ແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງ TikTok ແຕ່ເປັນການສືບຕໍ່ຂອງປະເພນີອຸດສາຫະກໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ສື່ມວນຊົນສັງຄົມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງພູມສັນຖານດົນຕີ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ສະພາບການປະຫວັດສາດທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຍາວຂອງອາລະບໍາ. ເວລາແລ່ນ 39 ນາທີສະແດງເຖິງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການທາງການຄ້າ, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ຟັງເພງປັອບ. ອຸດສາຫະກໍາຍັງຄົງເປັນລະບົບນິເວດທີ່ສັບສົນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ nuances ຂອງມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການວິເຄາະທີ່ຖືກຕ້ອງ.
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