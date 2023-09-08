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ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບກໍານົດຫົກບໍລິສັດເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບກໍານົດຫົກບໍລິສັດເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ

ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023, ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບໄດ້ປະກາດວ່າມັນໄດ້ກໍານົດ Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, ແລະ Microsoft ເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູພາຍໃຕ້ມາດຕາ 3 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ (DMA). ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບໍລິການ 22 ແພລະຕະຟອມຫຼັກ, ລວມທັງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ, ຕົວທ່ອງເວັບອິນເຕີເນັດ, ລະບົບປະຕິບັດການ, ແລະຮ້ານ app ມືຖື.

ການແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູແມ່ນເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ DMA. ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບໄດ້ນໍາສະເຫນີຂໍ້ກໍານົດໃຫມ່ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຕະຫຼາດດິຈິຕອນທີ່ຍຸດຕິທໍາແລະເປີດຢູ່ໃນສະຫະພາບເອີຣົບ.

ບາງຂໍ້ກໍານົດຫຼັກທີ່ຜູ້ຮັກສາປະຕູກໍານົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມປະກອບມີ:

  1. ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ກິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ແລະ​ຮ້ານ app ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ຫຼື​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂອງ gatekeeper​.
  2. ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ສະ​ຫມັກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ຈາກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ຫຼັກ​ຂອງ​ຜູ້​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ​.
  3. ໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ໂຄສະນາໃນເວທີຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືການວັດແທກປະສິດທິພາບແລະຂໍ້ມູນສໍາລັບການຢັ້ງຢືນເອກະລາດຂອງການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາ.
  4. ການຫ້າມການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດຖ້າຜູ້ຮັກສາປະຕູແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດໃນເວທີຂອງຕົນເອງ.
  5. ຫ້າມການຈັດລໍາດັບບຸລິມະສິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການຂອງຕົນເອງຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູຫຼາຍກວ່າຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໃນເວທີ.
  6. ການຫ້າມການຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຢູ່ນອກການບໍລິການເວທີຫຼັກຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູສໍາລັບການໂຄສະນາເປົ້າຫມາຍໂດຍບໍ່ມີການໄດ້ຮັບການຍິນຍອມທີ່ເຫມາະສົມ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຮັກສາປະຕູຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານການປະຕິບັດຕາມລາຍລະອຽດພາຍໃນຫົກເດືອນຂອງການກໍານົດຂອງພວກເຂົາ, ກໍານົດມາດຕະການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອປະຕິບັດຕາມ DMA.

DMA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມການແຂ່ງຂັນແລະຄວາມຍຸຕິທໍາໃນຕະຫຼາດດິຈິຕອນໂດຍການແກ້ໄຂອໍານາດຕະຫຼາດຂອງເວທີອອນໄລນ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນຊອກຫາການສ້າງພາກສະຫນາມຫຼິ້ນໃນລະດັບສໍາລັບທຸລະກິດທັງຫມົດແລະປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນທາງການຂອງ DMA
– ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ​

By Mampho Brescia

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