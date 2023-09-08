ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບກໍານົດຫົກບໍລິສັດເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ

ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023, ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບໄດ້ປະກາດວ່າມັນໄດ້ກໍານົດ Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, ແລະ Microsoft ເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູພາຍໃຕ້ມາດຕາ 3 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ (DMA). ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບໍລິການ 22 ແພລະຕະຟອມຫຼັກ, ລວມທັງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ, ຕົວທ່ອງເວັບອິນເຕີເນັດ, ລະບົບປະຕິບັດການ, ແລະຮ້ານ app ມືຖື.
ການແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູແມ່ນເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ DMA. ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບໄດ້ນໍາສະເຫນີຂໍ້ກໍານົດໃຫມ່ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຕະຫຼາດດິຈິຕອນທີ່ຍຸດຕິທໍາແລະເປີດຢູ່ໃນສະຫະພາບເອີຣົບ.
ບາງຂໍ້ກໍານົດຫຼັກທີ່ຜູ້ຮັກສາປະຕູກໍານົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມປະກອບມີ:
- ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງກິດພາກສ່ວນທີສາມແລະຮ້ານ app ທີ່ນໍາໃຊ້ຫຼືການພົວພັນກັບລະບົບປະຕິບັດການຂອງ gatekeeper.
- ອະນຸຍາດໃຫ້ຍົກເລີກການສະຫມັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຈາກການບໍລິການພື້ນຖານຫຼັກຂອງຜູ້ເຝົ້າລະວັງ.
- ໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ໂຄສະນາໃນເວທີຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືການວັດແທກປະສິດທິພາບແລະຂໍ້ມູນສໍາລັບການຢັ້ງຢືນເອກະລາດຂອງການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາ.
- ການຫ້າມການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດຖ້າຜູ້ຮັກສາປະຕູແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດໃນເວທີຂອງຕົນເອງ.
- ຫ້າມການຈັດລໍາດັບບຸລິມະສິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການຂອງຕົນເອງຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູຫຼາຍກວ່າຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໃນເວທີ.
- ການຫ້າມການຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຢູ່ນອກການບໍລິການເວທີຫຼັກຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູສໍາລັບການໂຄສະນາເປົ້າຫມາຍໂດຍບໍ່ມີການໄດ້ຮັບການຍິນຍອມທີ່ເຫມາະສົມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຮັກສາປະຕູຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານການປະຕິບັດຕາມລາຍລະອຽດພາຍໃນຫົກເດືອນຂອງການກໍານົດຂອງພວກເຂົາ, ກໍານົດມາດຕະການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອປະຕິບັດຕາມ DMA.
DMA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມການແຂ່ງຂັນແລະຄວາມຍຸຕິທໍາໃນຕະຫຼາດດິຈິຕອນໂດຍການແກ້ໄຂອໍານາດຕະຫຼາດຂອງເວທີອອນໄລນ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນຊອກຫາການສ້າງພາກສະຫນາມຫຼິ້ນໃນລະດັບສໍາລັບທຸລະກິດທັງຫມົດແລະປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນທາງການຂອງ DMA
– ຖະແຫຼງການຂອງຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ