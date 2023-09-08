ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກລົງທຶນກັງວົນຕໍ່ການຂັດຂວາງຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhones ແລະການຟື້ນຕົວຂອງເງິນໂດລາ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ນັກລົງທຶນກັງວົນຕໍ່ການຂັດຂວາງຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhones ແລະການຟື້ນຕົວຂອງເງິນໂດລາ

ນັກລົງທຶນກໍາລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນທ້າຍອາທິດຍ້ອນວ່າຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhone ແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງເງິນໂດລາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກວມເອົາຕະຫຼາດ. Apple ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ເປັນຈໍານວນ 200 ຕື້ໂດລາ, ເນື່ອງຈາກລາຍງານຂອງຈີນຈໍາກັດການໃຊ້ iPhone ຂອງພະນັກງານຂອງລັດ. ຂ່າວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ Apple ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງສະຫະລັດແລະຜູ້ສະຫນອງ Apple ທີ່ສໍາຄັນໃນອາຊີ. ຈີນເປັນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆໃນປະເທດສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ບໍລິສັດແລະຜູ້ສະຫນອງ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບໍລິສັດ Huawei Technologies ຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມຂາຍລ່ວງໜ້າສຳລັບສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດຂອງຕົນ, Mate 60 Pro+, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດໃນການເອົາຊະນະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ການພັດທະນາທີ່ກົງກັນຂ້າມເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຫນັງຕີງແລະຄວາມບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງຕະຫຼາດ.

ປັດໄຈອື່ນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນຜະລິດຂອງສະຫະລັດ, ນໍາໄປສູ່ການຄອບງໍາເງິນໂດລາທີ່ຜ່ານມາ. ພໍ່ຄ້າເຊື່ອວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍສໍາລັບສະກຸນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນໂດລາໃນທ້າຍປີ. ການແຂງຄ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເງິນໂດລາຕໍ່ກະຕ່າຂອງສະກຸນເງິນກ້ອນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເງິນຢວນຂອງເທິງຝັ່ງຫຼຸດລົງໃນລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 16 ປີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ເງິນເຢນ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ພໍ່ຄ້າຕ້ອງລະມັດລະວັງຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດເອີຣົບເປີດ, ນັກລົງທຶນໄດ້ຮັກສາຕົວເອງສໍາລັບທ້າຍອາທິດທີ່ອາດຈະມີຄວາມວຸ້ນວາຍ. ດັດຊະນີ pan-European STOXX 600 ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍ 2018 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການປະຕິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 120. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຸດສຸມຂອງຕະຫຼາດໄດ້ຫັນໄປສູ່ການຫນີ້ສິນຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຊຸບເປີມາເກັດຂອງຝຣັ່ງ, ຍ້ອນວ່າມັນປະເຊີນກັບການຍົກເວັ້ນຈາກດັດຊະນີ SBF-XNUMX ຂອງປາຣີ. ມາດຕະການຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງ iPhone ຂອງຈີນ ແລະເງິນໂດລາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນຍາກາດຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນ. ການຫຼຸດລົງຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Apple, ການເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ Huawei, ແລະການປະຕິບັດທີ່ເກີນກໍາລັງຂອງເງິນໂດລາເປັນຄໍາເຕືອນສໍາລັບນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບຄວາມເຫນັງຕີງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດໂລກ.

ນິຍາມ:
– ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງບໍລິສັດ.
- ນັກຍຸດທະສາດ Forex: ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ວິເຄາະແລະຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
– ເງິນຢວນຢູ່ຝັ່ງທະເລ: ເງິນຢວນຈີນຊື້ຂາຍພາຍໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
– ເງິນເຢນ: ສະກຸນເງິນຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
– ດັດຊະນີ Pan-European STOXX 600: ດັດຊະນີທີ່ສະແດງເຖິງການປະຕິບັດຂອງຮຸ້ນເອີຣົບທີ່ສໍາຄັນ.
– ດັດຊະນີຮຸ້ນ SBF-120: ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປາຣີ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ 120 ບໍລິສັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Ankur Banerjee (Reuters)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ