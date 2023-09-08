ນັກລົງທຶນກັງວົນຕໍ່ການຂັດຂວາງຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhones ແລະການຟື້ນຕົວຂອງເງິນໂດລາ

ນັກລົງທຶນກໍາລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນທ້າຍອາທິດຍ້ອນວ່າຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhone ແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງເງິນໂດລາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກວມເອົາຕະຫຼາດ. Apple ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ເປັນຈໍານວນ 200 ຕື້ໂດລາ, ເນື່ອງຈາກລາຍງານຂອງຈີນຈໍາກັດການໃຊ້ iPhone ຂອງພະນັກງານຂອງລັດ. ຂ່າວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ Apple ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງສະຫະລັດແລະຜູ້ສະຫນອງ Apple ທີ່ສໍາຄັນໃນອາຊີ. ຈີນເປັນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆໃນປະເທດສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ບໍລິສັດແລະຜູ້ສະຫນອງ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບໍລິສັດ Huawei Technologies ຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມຂາຍລ່ວງໜ້າສຳລັບສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດຂອງຕົນ, Mate 60 Pro+, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດໃນການເອົາຊະນະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ການພັດທະນາທີ່ກົງກັນຂ້າມເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຫນັງຕີງແລະຄວາມບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງຕະຫຼາດ.
ປັດໄຈອື່ນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນຜະລິດຂອງສະຫະລັດ, ນໍາໄປສູ່ການຄອບງໍາເງິນໂດລາທີ່ຜ່ານມາ. ພໍ່ຄ້າເຊື່ອວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍສໍາລັບສະກຸນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນໂດລາໃນທ້າຍປີ. ການແຂງຄ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເງິນໂດລາຕໍ່ກະຕ່າຂອງສະກຸນເງິນກ້ອນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເງິນຢວນຂອງເທິງຝັ່ງຫຼຸດລົງໃນລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 16 ປີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ເງິນເຢນ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ພໍ່ຄ້າຕ້ອງລະມັດລະວັງຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດເອີຣົບເປີດ, ນັກລົງທຶນໄດ້ຮັກສາຕົວເອງສໍາລັບທ້າຍອາທິດທີ່ອາດຈະມີຄວາມວຸ້ນວາຍ. ດັດຊະນີ pan-European STOXX 600 ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍ 2018 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການປະຕິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 120. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຸດສຸມຂອງຕະຫຼາດໄດ້ຫັນໄປສູ່ການຫນີ້ສິນຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຊຸບເປີມາເກັດຂອງຝຣັ່ງ, ຍ້ອນວ່າມັນປະເຊີນກັບການຍົກເວັ້ນຈາກດັດຊະນີ SBF-XNUMX ຂອງປາຣີ. ມາດຕະການຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງ iPhone ຂອງຈີນ ແລະເງິນໂດລາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນຍາກາດຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນ. ການຫຼຸດລົງຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Apple, ການເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ Huawei, ແລະການປະຕິບັດທີ່ເກີນກໍາລັງຂອງເງິນໂດລາເປັນຄໍາເຕືອນສໍາລັບນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບຄວາມເຫນັງຕີງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດໂລກ.
ນິຍາມ:
– ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງບໍລິສັດ.
- ນັກຍຸດທະສາດ Forex: ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ວິເຄາະແລະຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
– ເງິນຢວນຢູ່ຝັ່ງທະເລ: ເງິນຢວນຈີນຊື້ຂາຍພາຍໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
– ເງິນເຢນ: ສະກຸນເງິນຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
– ດັດຊະນີ Pan-European STOXX 600: ດັດຊະນີທີ່ສະແດງເຖິງການປະຕິບັດຂອງຮຸ້ນເອີຣົບທີ່ສໍາຄັນ.
– ດັດຊະນີຮຸ້ນ SBF-120: ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປາຣີ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ 120 ບໍລິສັດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Ankur Banerjee (Reuters)