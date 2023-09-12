Euro Truck Simulator 2 DLC ແນະນຳວຽກທາສີເສັ້ນທັນສະໄໝ

Euro Truck Simulator 2 ໄດ້ປ່ອຍ DLC ໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Modern Lines Paint Jobs Pack, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດປັບແຕ່ງລົດບັນທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະ jagged. DLC ສະເຫນີຫົກຫົວຂໍ້ການອອກແບບ, ລວມທັງ Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner, ແລະ Two Fold. ແຕ່ລະການອອກແບບສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບລົດບັນທຸກຢູ່ໃນ simulator ແລະສາມາດປັບແຕ່ງເພີ່ມເຕີມດ້ວຍທາງເລືອກສີ. ວຽກສີຍັງຂະຫຍາຍໄປເຖິງລົດພ່ວງທີ່ສາມາດທາສີໄດ້ທັງໝົດ.
The Modern Lines Paint Jobs Pack ມີໃຫ້ໃນ Steam ໃນລາຄາ £1.69/€1.99/$1.99. ຜູ້ນສາມາດເລືອກການອອກແບບທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກແລະເຮັດໃຫ້ລົດບັນທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າໂດດເດັ່ນໃນຖະຫນົນຫົນທາງ virtual. ການປ່ອຍ DLC ນີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການສະແດງຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບ West Balkans DLC ທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງຈະມີເຮືອຂ້າມຟາກໃຫມ່ແລະສະຖານທີ່ສໍາຄັນໃນພາກພື້ນ Ancona ແລະ Bari.
Euro Truck Simulator 2 ສືບຕໍ່ສະເຫນີເນື້ອຫາໃຫມ່ແລະການປັບປຸງເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງເກມສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ. ນອກເຫນືອຈາກ DLCs, ເກມບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ທ້າທາຍທີ່ບໍ່ມີ GPS, ເພີ່ມລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຄວາມເປັນຈິງສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຖ້າທ່ານເປັນແຟນຂອງ Euro Truck Simulator 2, Modern Lines Paint Jobs Pack ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃຫ້ກັບປະສົບການລົດບັນທຸກສະເໝືອນຂອງທ່ານ. ເລືອກການອອກແບບ favorite ຂອງທ່ານແລະມົນຕີຖະຫນົນຫົນທາງໃນແບບ!
ທີ່ມາ: SCS Software