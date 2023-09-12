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ອົງການສັງເກດການຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຊອກຫາຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງ Microsoft ສຳລັບການຄອບຄອງ Activision Blizzard

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ອົງການສັງເກດການຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຊອກຫາຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງ Microsoft ສຳລັບການຄອບຄອງ Activision Blizzard

ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບກໍາລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜນການດັດແກ້ຂອງ Microsoft ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກົດລະບຽບຂອງອັງກິດສໍາລັບການຊື້ Activision Blizzard ມູນຄ່າ 69 ຕື້ໂດລາຂອງຕົນ. ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເປັນສີຂຽວແລ້ວໃນເດືອນພຶດສະພາ, ກໍາລັງຮ້ອງຂໍຄໍາຕິຊົມຈາກບໍລິສັດເກມເພື່ອກໍານົດວ່າການສະເຫນີຫຼ້າສຸດຂອງ Microsoft ກັບອົງການການແຂ່ງຂັນແລະການຕະຫຼາດຂອງອັງກິດຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າຕໍ່ການແຂ່ງຂັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້ລາຍງານວ່າວິທີແກ້ໄຂທີ່ສະເຫນີສໍາລັບອັງກິດແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ CMA ປະຕິເສດການເຮັດທຸລະກໍາເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົນ. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ສະເຫນີໃຫມ່, Ubisoft Entertainment SA ຈະໄດ້ຮັບສິດທິໃນການແຈກຢາຍເກມ Activision. ການ​ແກ້​ໄຂ​ນີ້​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອີ​ຣົບ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ລົບ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ອັງ​ກິດ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ແລະ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ EU. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Microsoft ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫລ້າສຸດເຫຼົ່ານີ້.

CMA ຄາດວ່າຈະເຮັດການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຄອບຄອງພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 18th. ບັນດານັກສັງເກດການຂອງ EU ກໍາລັງສັງເກດເບິ່ງສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແລະຄໍາຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມຈາກບໍລິສັດເກມຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດເສັ້ນທາງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າສໍາລັບການຊື້ Activision Blizzard ຂອງ Microsoft.

ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກ Bloomberg.

By Vicky Stavropoulou

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