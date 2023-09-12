ອົງການສັງເກດການຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຊອກຫາຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງ Microsoft ສຳລັບການຄອບຄອງ Activision Blizzard

ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບກໍາລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜນການດັດແກ້ຂອງ Microsoft ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກົດລະບຽບຂອງອັງກິດສໍາລັບການຊື້ Activision Blizzard ມູນຄ່າ 69 ຕື້ໂດລາຂອງຕົນ. ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເປັນສີຂຽວແລ້ວໃນເດືອນພຶດສະພາ, ກໍາລັງຮ້ອງຂໍຄໍາຕິຊົມຈາກບໍລິສັດເກມເພື່ອກໍານົດວ່າການສະເຫນີຫຼ້າສຸດຂອງ Microsoft ກັບອົງການການແຂ່ງຂັນແລະການຕະຫຼາດຂອງອັງກິດຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າຕໍ່ການແຂ່ງຂັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້ລາຍງານວ່າວິທີແກ້ໄຂທີ່ສະເຫນີສໍາລັບອັງກິດແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ CMA ປະຕິເສດການເຮັດທຸລະກໍາເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົນ. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ສະເຫນີໃຫມ່, Ubisoft Entertainment SA ຈະໄດ້ຮັບສິດທິໃນການແຈກຢາຍເກມ Activision. ການແກ້ໄຂນີ້ຈະນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ, ຍົກເວັ້ນໃນເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ.
ຄະນະກຳມະການເອີລົບສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການຕິດຕາມກວດກາການພັດທະນາຢູ່ອັງກິດຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະຕີລາຄາຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີ EU. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Microsoft ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫລ້າສຸດເຫຼົ່ານີ້.
CMA ຄາດວ່າຈະເຮັດການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຄອບຄອງພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 18th. ບັນດານັກສັງເກດການຂອງ EU ກໍາລັງສັງເກດເບິ່ງສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແລະຄໍາຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມຈາກບໍລິສັດເກມຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດເສັ້ນທາງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າສໍາລັບການຊື້ Activision Blizzard ຂອງ Microsoft.
ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກ Bloomberg.