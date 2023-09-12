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ເອທິໂອເປຍເພື່ອປະສົມປະສານ ID ດິຈິຕອນກັບຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ເອທິໂອເປຍເພື່ອປະສົມປະສານ ID ດິຈິຕອນກັບຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງເອທິໂອເປຍ ແລະໂຄງການເອກະລັກແຫ່ງຊາດໄດ້ສົມທົບກັນສົມທົບກັບ Fayda digital ID ເຂົ້າໃນຂະແໜງການດູແລສຸຂະພາບຂອງປະເທດ. ການຮ່ວມມືນີ້, ເອີ້ນວ່າ "ລະຫັດດິຈິຕອນສໍາລັບສຸຂະພາບ," ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທະບຽນຄົນເຈັບແລະສະຫນັບສະຫນູນການລິເລີ່ມການດູແລສຸຂະພາບຕ່າງໆ, ລວມທັງໂຄງການປະກັນໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ໃບອະນຸຍາດພະນັກງານແລະວິຊາຊີບ, ແລະການແບ່ງປັນບັນທຶກສຸຂະພາບ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຄງການຕົວຕົນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທຸລະກໍາງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຮຽກຮ້ອງການສໍ້ໂກງຜ່ານການກວດສອບຕົວຕົນທີ່ປອດໄພ, ໃນເວລາຈິງ. ໃນຂະນະທີ່ການປະກາດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນແລະການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ biometrics ທີ່ຈັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການລົງທະບຽນສໍາລັບ Fayda.

ນັບຕັ້ງແຕ່ 2019, Simprints ໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບລັດຖະບານເອທິໂອເປຍເພື່ອພັດທະນາລະບົບ ID ດິຈິຕອນທາງຊີວະມິຕິທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄົນເຈັບກັບບັນທຶກສຸຂະພາບດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ. ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງໂຄງການນີ້, Simprints ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດຕົວການປະມູນເພື່ອຊອກຫາທີ່ປຶກສາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Fayda ເຂົ້າໄປໃນຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບຍັງຄາດວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍການບໍລິຫານແລະການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນ, ສົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສແລະການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານວິຊາຊີບ. ລັດຖະບານຄາດວ່າການເຊື່ອມໂຍງນີ້ຈະນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນເວລາລໍຖ້າການລົງທະບຽນແລະການປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.

ຫນຶ່ງໃນເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການເອກະລັກແຫ່ງຊາດຂອງເອທິໂອເປຍແມ່ນເພື່ອປະສົມປະສານ Fayda ໃນທົ່ວກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຊ້ໍາຊ້ອນແລະການລົງທະບຽນ. ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກນີ້, ເຄື່ອງພິມຄວາມປອດໄພ Madras ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສໍາລັບບັດປະຈໍາຕົວ Fayda.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການລວມເອົາ ID ດິຈິຕອລເຂົ້າໃນຂະແຫນງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງເອທິໂອເປຍຖືທ່າແຮງທີ່ຈະປັບປຸງຂະບວນການ, ປັບປຸງການດູແລຄົນເຈັບ, ແລະເສີມສ້າງລະບົບການດູແລສຸຂະພາບໂດຍລວມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງເອທິໂອເປຍ ແລະໂຄງການເອກະລັກແຫ່ງຊາດ
- ເຄື່ອງພິມຄວາມປອດໄພ Simprints ແລະ Madras

By Mampho Brescia

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