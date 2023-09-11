ຮັບສ່ວນຫຼຸດມະຫາສານໃນ Samsung Galaxy S23 Ultra ດ້ວຍ Trade-in

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບໂທລະສັບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫມ່, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະພິຈາລະນາ Samsung Galaxy S23 Ultra. ໃນປັດຈຸບັນ, Samsung ກໍາລັງສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງອຸປະກອນນີ້, ໂດຍຫຼຸດລົງລາຄາ $ 980, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຫຼຸດລົງ $ 399.99 ຈາກລາຄາເດີມຂອງ $ 1,379.99.
ສ່ວນຫຼຸດແມ່ນມີໃຫ້ຜ່ານໂຄງການສິນເຊື່ອການຄ້າທີ່ປັບປຸງ. ໂດຍການຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນທີ່ມີສິດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອການຄ້າສູງເຖິງ 800 ໂດລາ, ນອກຈາກການອັບເກຣດບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີມູນຄ່າ $180. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບມີລາຄາຖືກກວ່າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ໂອກາດໃນການຍົກລະດັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນການທົບທວນຄືນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Samsung Galaxy S23 Ultra, ພວກເຮົາພົບວ່າມັນເປັນອຸປະກອນທີ່ໄວແລະຕອບສະຫນອງກັບຫນ້າຈໍທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໂທລະສັບນີ້ແມ່ນກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງມັນ, ເຊິ່ງລື່ນກາຍຮຸ່ນອື່ນໆໃນການທົດສອບຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າກ້ອງພິເສດເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບເຈົ້າ, ໂທລະສັບໜ່ວຍນີ້ຄຸ້ມຄ່າແນ່ນອນ.
ຈໍານວນສິນເຊື່ອການຄ້າທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈະຂຶ້ນກັບມູນຄ່າຂອງອຸປະກອນການຄ້າຂອງທ່ານ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ອຸປະກອນໃຫມ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມູນຄ່າການຄ້າສູງຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ດີເລີດຂອງ Samsung Galaxy S23 Ultra, ອຸປະກອນໃດໆທີ່ທ່ານສະເຫນີສໍາລັບການຄ້າສາມາດມີມູນຄ່າດີ.
ຖ້າທ່ານຍັງສົງໄສ, ລອງເບິ່ງລາຄາ ແລະຂໍ້ສະເໜີຂອງ Samsung Galaxy S23 Ultra ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ລາຄາຜ່ອນຜັນ, ບວກໃສ່ກັບຄວາມສາມາດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ເຫນືອກວ່າຂອງອຸປະກອນນີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການໂທລະສັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ notch.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung Galaxy S23 Ultra ຢູ່ Samsung.com
- ຄູ່ມືກ້ອງຖ່າຍຮູບໂທລະສັບທີ່ດີທີ່ສຸດ