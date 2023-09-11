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ການປ່ອຍ Portals Enchanted ຊັກຊ້າໃນ Switch

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ການປ່ອຍ Portals Enchanted ຊັກຊ້າໃນ Switch

Enchanted Portals, ເປັນແພລະຕະຟອມ 2D ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ Cuphead, ໄດ້ປະກາດການຊັກຊ້າໃນການປ່ອຍຕົວຂອງມັນຢູ່ໃນ Nintendo Switch. ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 6 ເດືອນກັນຍາ, ເກມຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ "ສອງສາມອາທິດຕໍ່ມາ" ພ້ອມກັບລຸ້ນ PS4 ແລະ Xbox One ຂອງເກມ, ອີງຕາມຜູ້ພັດທະນາ Xixo Games Studio ໃນ Twitter.

ເຖິງແມ່ນວ່າສະບັບ PC ຂອງ Enchanted Portals ສາມາດຕອບສະຫນອງວັນທີປ່ອຍຂອງຕົນໃນເດືອນກັນຍາ 5th, ປະທັບໃຈໃນຕອນຕົ້ນຂອງເກມແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາ stellar. ການທົບທວນຄືນຂອງຜູ້ໃຊ້ Steam ປະຈຸບັນນັ່ງຢູ່ທີ່ "ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທາງລົບ," ໂດຍຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນອ້າງເຖິງບັນຫາການຄວບຄຸມເປັນຫນຶ່ງໃນບັນຫາຕົ້ນຕໍ. ມັນຫວັງວ່າຄວາມລ່າຊ້າໃນການປ່ອຍເວີຊັນ Switch ຈະເຮັດໃຫ້ນັກພັດທະນາໃຊ້ເວລາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແລະໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ດີຂຶ້ນ.

Enchanted Portals ເປັນແພລດຟອມຮ່ວມ 2D ທີ່ຕິດຕາມເລື່ອງລາວຂອງນັກມາຍາກົນມືໃໝ່ສອງຄົນທີ່ມີຊື່ວ່າ Bobby ແລະ Penny, ຜູ້ທີ່ພົບວ່າຕົນເອງຕິດຢູ່ລະຫວ່າງມິຕິ. ເກມມີດົນຕີທີ່ຈັບໃຈ, ມີສະເໜ່ສິລະປະໃນສະໄໝກ່ອນ, ແລະຕະຫຼົກແບບບໍ່ຢຸດ, ໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ສົດຊື່ນ ແລະໄວ. ຜູ້ນສາມາດຄາດຫວັງວ່າເວທີທີ່ທ້າທາຍ, ການຕໍ່ສູ້ນາຍຈ້າງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ແລະສານຫນູທີ່ມີອໍານາດຂອງການສະກົດຄໍາແລະການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຜ່ານເກມ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມລ່າຊ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຟນໆທີ່ລໍຄອຍການເປີດຕົວຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ມັນເປັນບາດກ້າວທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເກມມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຄາດຫວັງ. ຕິດຕາມການປະກາດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວັນອອກໃຫມ່ຂອງ Enchanted Portals ໃນ Nintendo Switch.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Nintendo Life: [ເນື້ອໃນຝັງ]
– Nintendo ທຸກ​ຢ່າງ​: [ແຫຼ່ງ​]
– ອາຍ: [ແຫຼ່ງ]

By Vicky Stavropoulou

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