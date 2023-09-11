Gearbox Studio ລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມພະຍາຍາມປັບໂຄງສ້າງຂອງ Embracer Group

ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາ, Gearbox Studio ແມ່ນສະຕູດິໂອຫລ້າສຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງໂຄງສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Embracer Group. Embracer Group ໄດ້ປະກາດໂຄງການປັບປຸງໂຄງສ້າງທີ່ສົມບູນແບບໃນເດືອນມິຖຸນາເພື່ອຟື້ນຕົວຈາກການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສໍາຄັນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ແລະການຫຼຸດລົງ 40% ຂອງລາຄາຮຸ້ນຫຼັງຈາກການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ລົ້ມເຫລວກັບ Savvy Games Group.
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປັບໂຄງສ້າງ, ສະຕູດິໂອອື່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Embracer, Volition Games, ໄດ້ປິດລົງທັນທີໃນທ້າຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປັດຈຸບັນ, Reuters ລາຍງານວ່າ Gearbox ອາດຈະເປັນສະຕູດິໂອຕໍ່ໄປທີ່ Embracer ປ່ອຍ. Embracer ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານການລົງທຶນ Goldman Sachs ແລະ Aream & Co ເພື່ອຄົ້ນຫາທາງເລືອກຂອງການຂາຍ Gearbox. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຊື້ສະຕູດິໂອ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າລາຄາຮຸ້ນຂອງ Embracer ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກຫຼັງຈາກຂ່າວນີ້. Gearbox, ເຊິ່ງໄດ້ມາໂດຍ Embracer ໃນປີ 2021, ມີຜົນໄດ້ຮັບປະສົມກັບການປ່ອຍເກມທີ່ຜ່ານມາ. ການຂາຍນິທານໃຫມ່ຈາກ Borderlands ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຕໍ່າ, ອີງຕາມຜູ້ຈັດພິມ Take-Two. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອີກ Borderlands spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, ເກີນຄວາມຄາດຫວັງ. ຊີອີໂອ Randy Pitchford ໄດ້ກ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າປະສົບການໃນອະນາຄົດແມ່ນຢູ່ໃນການພັດທະນາແລ້ວ.
ໃນຖານະຜູ້ເຜີຍແຜ່, Gearbox ມີແຜນທີ່ຈະປ່ອຍ Hyper Light Breaker ແລະ Homeworld 3 ໃນຕົ້ນປີ 2024. ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມອາດຈະເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມປັບໂຄງສ້າງຂອງ Embracer Group ແລະອະນາຄົດຂອງ Gearbox.