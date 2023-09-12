ແຄມເປນອີເມລ໌ໃຊ້ DBatLoader ປັບປຸງເພື່ອແຈກຢາຍ RAT ແລະຜູ້ລັກ

IBM X-Force ໄດ້ຄົ້ນພົບການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມສາມາດຂອງຕົວຢ່າງ malware DBatLoader ທີ່ແຈກຢາຍຜ່ານແຄມເປນອີເມວ. ການພັດທະນານີ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຈາກຄອບຄົວ malware ທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາ DBatLoader. ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ, X-Force ໄດ້ກໍານົດເກືອບສອງແຄມເປນອີເມລ໌ທີ່ນໍາໃຊ້ຕົວໂຫລດ DBatLoader ທີ່ຖືກປັບປຸງເພື່ອຈັດສົ່ງ payloads ເຊັ່ນ Remcos, Warzone, Formbook, ແລະ AgentTesla. ແຄມເປນເຫຼົ່ານີ້ແຈກຢາຍ Trojans ການເຂົ້າເຖິງທາງໄກ (RATs) ແລະ infostealers ທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ malware DBatLoader.
DBatLoader, ຫຼື ModiLoader, ແມ່ນປະເພດຂອງ malware ທີ່ສັງເກດເຫັນຕັ້ງແຕ່ປີ 2020. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອດາວໂຫລດແລະດໍາເນີນການ payloads ສຸດທ້າຍໃນການໂຄສະນາ malware ສິນຄ້າ, ລວມທັງ RATs ແລະ infostealers ເຊັ່ນ Remcos, Warzone, Formbook, ແລະ AgentTesla. cybercriminals ມັກຈະໃຊ້ອີເມລ໌ spam ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເພື່ອປັບໃຊ້ DBatLoader, ແລະພວກເຂົາມັກຈະໃຊ້ການບໍລິການຟັງເພື່ອຂັ້ນຕອນແລະດຶງເອົາ payloads ເພີ່ມເຕີມ. ໃນຕົ້ນປີນີ້, ແຄມເປນ DBatLoader ໄດ້ສຸມໃສ່ການແຈກຢາຍ Remcos ໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍໃນເອີຣົບຕາເວັນອອກ ແລະ Formbook ແລະ Remcos ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໃນເອີຣົບ.
Remcos, ເຄື່ອງມືການເຂົ້າເຖິງຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະໂຄງການເຝົ້າລະວັງ, ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບປະຕິບັດການ Windows ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. Warzone, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ AveMaria, ແມ່ນໂທຈັນທີ່ເຂົ້າເຖິງຈາກໄລຍະໄກທີ່ມີໃຫ້ຊື້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ warzone[.]ws ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018. Formbook ແລະ AgentTesla ແມ່ນຜູ້ລັກຂໍ້ມູນຍອດນິຍົມທີ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດໃຕ້ດິນ.
ໃນການໂຄສະນາຫຼ້າສຸດທີ່ສັງເກດເຫັນໂດຍ X-Force, ນັກສະແດງໄພຂົ່ມຂູ່ໄດ້ປັບປຸງການມີສິດເທົ່າທຽມທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອີເມລ໌, ອະນຸຍາດໃຫ້ອີເມລ໌ເປັນອັນຕະລາຍຜ່ານວິທີການກວດສອບອີເມວ SPF, DKIM, ແລະ DMARC. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແຄມເປນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ OneDrive ໄປສູ່ຂັ້ນຕອນແລະດຶງເອົາການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ. ບາງແຄມເປນໃຊ້ການໂອນຍ້າຍ[.]sh ຫຼືໂດເມນໃຫມ່/ຖືກທໍາລາຍ. ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເນື້ອຫາອີເມວແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ເວົ້າພາສາອັງກິດ, X-Force ຍັງສັງເກດເຫັນອີເມວໃນແອສປາໂຍນແລະຕວກກີ.
DBatLoader ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາຢ່າງຫ້າວຫັນ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງມັນຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິຜົນຂອງຕົນເປັນກົນໄກການຈັດສົ່ງ malware.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– IBM X-Force
– warzone[.]ws