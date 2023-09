Ed Boon ເປີດເຜີຍ Jean Claude Van Damme Skin ສໍາລັບ Johnny Cage ໃນ 'Mortal Kombat 1' ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ Hot Ones

ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ 'Hot Ones' ທີ່ຜ່ານມາ, Ed Boon, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງເກມ Mortal Kombat ຕົ້ນສະບັບໄດ້ແບ່ງປັນການອັບເດດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ fans. ລາວໄດ້ເປີດເຜີຍຜິວຫນັງໃຫມ່ສໍາລັບຕົວລະຄອນ Johnny Cage ໂດຍອີງໃສ່ນັກກະທໍາຂອງ 80s Jean Claude Van Damme. ການອອກແບບຜິວຫນັງນີ້ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຮູບລັກສະນະຂອງ Van Damme ໃນຮູບເງົາ Bloodsport, ເຊິ່ງເປັນແຮງບັນດານໃຈສໍາລັບ Mortal Kombat ແລະຕົວລະຄອນ Johnny Cage.

Boon ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວໃນການລວມເອົາ Van Damme ໃນ Mortal Kombat 1, ເອີ້ນວ່າມັນເປັນ "ເວລາທີ່ມີການກວດສອບຢ່າງເຕັມທີ່" ສໍາລັບ franchise. Van Damme ເຂົ້າຮ່ວມນິທານອື່ນໆໃນຊຸມປີ 80 ເຊັ່ນ Robocop ແລະ Terminator ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກົດຕົວໃນເກມ.

ຜິວຫນັງໃຫມ່ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄື Van Damme ແລະສຽງຂອງລາວເມື່ອນໍາໃຊ້ກັບ Johnny Cage. ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ການ​ບັນທຶກ​ສຽງ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ຜົນງານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ Van Damme.

Mortal Kombat 1 ມີລາຍຊື່ທີ່ຕິດດາວໄວ້ແລ້ວ, ໂດຍຊຸດ Kombat ທຳອິດລວມທັງຕົວລະຄອນແບບຂ້າມຜ່ານເຊັ່ນ Homelander, Omni-Man, ແລະ Peacemaker. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພອນສະຫວັນໃນບັນຊີລາຍຊື່ເຊັ່ນ Megan Fox ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນນັກສະແດງເປັນນັກຮົບ vampiric Nitara.

ເກມ Mortal Kombat 1 ທີ່ກຳລັງຈະມານີ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ເປັນການປິດເປີດໃໝ່ແບບອ່ອນໆຂອງຊີຣີ, ແລະການໄດ້ຮັບຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງ Van Damme ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການເປີດຕົວແຟຣນໄຊສ໌ຍຸກໃໝ່ນີ້. The game is scheduled to release on September 14 for PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ແລະ PC.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Nerd Stash