EA Sports WRC: ລາຍຊື່ລົດທີ່ຢືນຢັນແລ້ວສຳລັບເກມທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດ

EA Sports WRC, ເກມແຂ່ງລົດທີ່ຈະມາເຖິງທີ່ພັດທະນາໂດຍ Codemasters, ຖືກກໍານົດໃຫ້ປ່ອຍໃນເດືອນພະຈິກ 2023. ເກມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງປະສົບການການແຂ່ງລົດແບບຈິງໆ, ດຶງເອົາແຮງບັນດານໃຈຈາກຫົວຂໍ້ກ່ອນໜ້າຂອງ Codemasters ເຊັ່ນ Colin McRae ແລະ Dirt Rally. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງ EA Sports WRC ແມ່ນການລວມເອົາລົດທີ່ເປັນສັນຍາລັກຈາກປະຫວັດສາດຂອງກິລາ. ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງລົດທັງຫມົດທີ່ຢືນຢັນແລ້ວສໍາລັບເກມມາເຖິງຕອນນັ້ນ.
ເກມຈະສະແດງລົດ WRC, WRC10, ແລະ Junior WRC ປະຈຸບັນທັງໝົດ 2 ຄັນ, ພ້ອມກັບລົດອື່ນໆ 68 ຄັນ ຕະຫຼອດໄລຍະ 60 ປີຂອງການຊຸມນຸມ. ບາງສ່ວນຂອງລົດທີ່ໂດດເດັ່ນປະກອບມີ Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID, ແລະ Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະສ້າງລົດ rally ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໃນຮູບແບບ Builder.
EA Sports WRC ຍັງຈະສະເໜີໂໝດ VR, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສຳຜັດກັບປະສົບການທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງການຂັບຂີ່ລົດໃນຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເກມຍັງສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງຍານພາຫະນະຄ່ອຍໆ, ແລະລົດຫຼາຍຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປະກາດໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ.
ແຟນໆຂອງການແຂ່ງຂັນແຂ່ງລົດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກການແຂ່ງຊິມສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ປະສົບການຕິດຕາມທີ່ທ້າທາຍ ແລະການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງໃນ EA Sports WRC. ດ້ວຍຄວາມຊໍານານຂອງ Codemasters ໃນການພັດທະນາເກມແຂ່ງລົດ, ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະມາເຖິງຈະສັນຍາວ່າຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກການແຂ່ງລົດ.
ສໍາລັບການອັບເດດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ EA Sports WRC ແລະເກມແຂ່ງລົດອື່ນໆ, ຕິດຕາມການປະກາດເພີ່ມເຕີມໂດຍ EA.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– EA Sports WRC ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ