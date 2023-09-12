Drop ແນະນຳລຸ້ນອັບເກຣດຂອງ Ctrl, Alt, ແລະ Shift Mechanical Keyboards

Drop, ຜູ້ຜະລິດແປ້ນພິມກົນຈັກທີ່ໄດ້ຊື້ມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍ Corsair, ໄດ້ເປີດເຜີຍສະບັບໃຫມ່ຂອງແປ້ນພິມທີ່ນິຍົມຂອງຕົນ, ລວມທັງ Alt V2, Ctrl V2, ແລະ Shift V2. ຮູບແບບໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບການປັບປຸງຕ່າງໆເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້.
ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການສະຫຼັບຫ້າ pin ແທນທີ່ຈະເປັນສະຫຼັບສາມ pin. ການປັບປຸງນີ້ເຮັດໃຫ້ແປ້ນພິມສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງສະວິດຫຼັງການຂາຍອອກຈາກກ່ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູບແບບໃຫມ່ໃນປັດຈຸບັນສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວການປັບແຕ່ງ VIA ຢ່າງເປັນທາງການ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການດັດແປງການຕັ້ງຄ່າແປ້ນພິມຂອງພວກເຂົາ.
ເພື່ອປັບປຸງສຽງຂອງແປ້ນພິມ, Drop ໄດ້ເພີ່ມຊັ້ນໂຟມພິເສດໃຫ້ກັບການກໍ່ສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດສຽງດັງ ແລະສ້າງສຽງທີ່ໜ້າພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພິມ. stabilizers, ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຮັກສາກະແຈຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ເຊັ່ນ: ແຖບຊ່ອງ, ຍັງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແປ້ນພິມຍັງຄົງມີລັກສະນະເປັນອາລູມິນຽມ, ແລະສະວິດແມ່ນຫັນໄປໃນທິດທາງ "ຫັນໄປທາງທິດເຫນືອ", ຊ່ວຍໃຫ້ການສົ່ງແສງສະຫວ່າງຜ່ານກະແຈໄດ້ດີຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການວາງທິດທາງນີ້ອາດຈະຈໍາກັດການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ keycap ຫຼັງຈາກຕະຫຼາດເລັກນ້ອຍ.
Drop ສະເຫນີການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແປ້ນພິມ. ພວກເຂົາສາມາດຊື້ເປັນແປ້ນພິມທີ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ອນຫຼືເປັນຊຸດກະດູກເປົ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມັກໃຊ້ສະວິດແລະປຸ່ມກົດຂອງຕົນເອງ. Alt V2 ແລະ Ctrl V2 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທັງກໍລະນີທີ່ມີຮູບແບບຕ່ໍາແລະລະດັບສູງ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຄວາມງາມທີ່ຕ້ອງການ.
ຫນ້າສົນໃຈ, Drop ຍັງສະຫນອງອົງປະກອບທີ່ຍົກລະດັບເປັນການຍົກລະດັບຫລັງການຂາຍສໍາລັບເຈົ້າຂອງ Ctrl, Alt ແລະ Shift ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຊື້ແປ້ນພິມໃຫມ່ທັງຫມົດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ແປ້ນພິມ Ctrl, Alt, ແລະ Shift ຮຸ່ນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ນໍາເອົາການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ. ດ້ວຍການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສະວິດ, ການຮອງຮັບຊອບແວທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ແລະສຽງທີ່ອັບເກຣດ, ແປ້ນພິມເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກໃຊ້ແປ້ນພິມກົນຈັກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Jon Porter. ແປ້ນພິມ CTRL, ALT, ແລະ SHIFT ຂອງ Drop ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ດ້ວຍການອັບເດດ V2. The Verge.