ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້​ຊາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃຈ​ຮ້າຍ​ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຈອດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ​ຕາມ​ຖະ​ຫນົນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ຜູ້​ຊາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃຈ​ຮ້າຍ​ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຈອດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ​ຕາມ​ຖະ​ຫນົນ

ຜູ້ຊາຍຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ, Steve Haas, ໄດ້ປະສົບກັບເຫດການທີ່ໂຊກຮ້າຍໃນເວລາທີ່ລາວກັບຄືນໄປຫາລົດຂອງລາວທີ່ຈອດຢູ່ໃນ Santa Clarita, ພຽງແຕ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຈຮ້າຍທີ່ປະໄວ້ຢູ່ໃນກະຈົກຂອງລາວ. ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ແຜ່​ລາມ​ອອກ​ໄປ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ເມື່ອ​ທ່ານ Haas ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ບົດ​ບັນທຶກ​ດັ່ງກ່າວ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ.

ການຈອດລົດຕາມຖະໜົນຫົນທາງແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ແລະຜູ້ຄົນມັກຈະອີງໃສ່ການຊອກຫາບ່ອນຈອດລົດທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະຖານະການເຊັ່ນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງລົດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ບັນທຶກຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ປະໄວ້ເທິງກະຈົກຂອງ Haas ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີບ່ອນໃດ.

ປະເຊີນ ​​​​ໜ້າ ກັບຜູ້ຍິງທີ່ອອກຈາກບັນທຶກ, ສະຖານະການໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການຜິດຖຽງກັນຢ່າງລວດໄວ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາຄວາມສໍາຄັນຂອງການສື່ສານແລະການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວເພື່ອປ້ອງກັນການເພີ່ມຂື້ນຕື່ມອີກ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນນີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄວາມອົດທົນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບຄວາມບໍ່ເຫັນດີ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະກ້າວຖອຍຫລັງແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. ການເຄົາລົບຊັບສິນແລະພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວຂອງກັນແລະກັນແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຮ່ວມກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຫ້ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການສື່ສານແບບເປີດເຜີຍ, ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ແລະຄວາມເຄົາລົບໃນການພົວພັນປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ. ​ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ, ​ເຮົາ​ສາມາດ​ພັດທະນາ​ສັງຄົມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ.

ນິຍາມ:
– ຖະໜົນສາທາລະນະ: ເປັນຖະໜົນ ຫຼື ທາງຫຼວງທີ່ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເພື່ອນຳໃຊ້ສາທາລະນະ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ກະ​ລຸ​ນາ​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ສົມ​ມຸດ​ຕິ​ຖານ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ເຫດ​ການ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຈິງ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​.

By Vicky Stavropoulou

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