ຜູ້ຊາຍຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ, Steve Haas, ໄດ້ປະສົບກັບເຫດການທີ່ໂຊກຮ້າຍໃນເວລາທີ່ລາວກັບຄືນໄປຫາລົດຂອງລາວທີ່ຈອດຢູ່ໃນ Santa Clarita, ພຽງແຕ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຈຮ້າຍທີ່ປະໄວ້ຢູ່ໃນກະຈົກຂອງລາວ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ເມື່ອທ່ານ Haas ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັນຢ່າງຮຸນແຮງ.
ການຈອດລົດຕາມຖະໜົນຫົນທາງແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ແລະຜູ້ຄົນມັກຈະອີງໃສ່ການຊອກຫາບ່ອນຈອດລົດທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະຖານະການເຊັ່ນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງລົດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ບັນທຶກຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ປະໄວ້ເທິງກະຈົກຂອງ Haas ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີບ່ອນໃດ.
ປະເຊີນ ໜ້າ ກັບຜູ້ຍິງທີ່ອອກຈາກບັນທຶກ, ສະຖານະການໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການຜິດຖຽງກັນຢ່າງລວດໄວ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາຄວາມສໍາຄັນຂອງການສື່ສານແລະການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວເພື່ອປ້ອງກັນການເພີ່ມຂື້ນຕື່ມອີກ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນນີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄວາມອົດທົນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບຄວາມບໍ່ເຫັນດີ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະກ້າວຖອຍຫລັງແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. ການເຄົາລົບຊັບສິນແລະພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວຂອງກັນແລະກັນແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຮ່ວມກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຫ້ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການສື່ສານແບບເປີດເຜີຍ, ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ແລະຄວາມເຄົາລົບໃນການພົວພັນປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການເຮັດແນວນັ້ນ, ເຮົາສາມາດພັດທະນາສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ.
ນິຍາມ:
– ຖະໜົນສາທາລະນະ: ເປັນຖະໜົນ ຫຼື ທາງຫຼວງທີ່ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເພື່ອນຳໃຊ້ສາທາລະນະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ກະລຸນາສັງເກດວ່າບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ສະຖານະການທີ່ສົມມຸດຕິຖານແລະບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງເຫດການໃນຊີວິດຈິງໃດຫນຶ່ງ.