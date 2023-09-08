ເກມ Starfield ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງບໍ່ພຽງແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະເໜ່ທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ແລະ ການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ແຕ່ມັນຍັງສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນການສະແຫວງຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ. ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນຫາດ້ານຂ້າງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຄົ້ນພົບມາເຖິງຕອນນັ້ນແມ່ນ "ການຕິດຕໍ່ຄັ້ງທໍາອິດ", ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮືອທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທີ່ຖືກຄ້າງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຮອບດາວເຄາະ.
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຫາ "ການຕິດຕໍ່ຄັ້ງທໍາອິດ" ໃນ Starfield, ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງເດີນທາງໄປ Porrima II ໃນລະບົບດາວ Porrima. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ພວກເຂົາຈະມາໃນທົ່ວລູກເຮືອຂອງ ECS Constant, ຜູ້ທີ່ຊອກຫາຕົວເອງອອກຈາກເວລາແລະສະຖານທີ່. ແຟນໆຂອງ Star Trek ອາດຈະແຕ້ມຂະໜານກັບຕອນ “The Neutral Zone” ຈາກລະດູການທຳອິດຂອງ The Next Generation.
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນການສະແຫວງຫາ, ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດສ່ວນທີສອງຂອງການຄົ້ນຫາອື່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ "Unearthed." ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບ "ການຕິດຕໍ່ຄັ້ງທໍາອິດ", ການສໍາເລັດຮູບ "Unearthed" ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດຂອງເກມ, ເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການການເລົ່າເລື່ອງຂອງ "ການຕິດຕໍ່ຄັ້ງທໍາອິດ."
ເມື່ອມາຮອດວົງໂຄຈອນຂອງ Porrima II, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກ NPC ທີ່ມີຊື່ວ່າ Jiro Sugiyama, ຜູ້ທີ່ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາໃນການເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຮືອທີ່ຕິດຢູ່. ເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າຈອດກັບກຳປັ່ນ, ເຂົາເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້ວ່າ ECS Constant ແມ່ນກຳປັ່ນອານານິຄົມທີ່ໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງຈາກໂລກກ່ອນທີ່ມະນຸດຈະຄົ້ນພົບການເດີນທາງໄວກວ່າແສງໄຟ. ໃນໄລຍະ 200 ປີ, ຫລາຍລຸ້ນຄົນໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ແລະເສຍຊີວິດຢູ່ເທິງເຮືອດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ Porrima II.
ເພື່ອຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະແຫວງຫາ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຕ້ອງລົງໄປທີ່ Paradiso resort planetside ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະ. ຕາມທາງ, ເຂົາເຈົ້າຈະມີໂອກາດໄດ້ພົວພັນກັບລູກເຮືອທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ECS Constant, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບກັບຫ້ອງຮຽນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເດັກນ້ອຍ.
ເມື່ອໄປຮອດຫ້ອງປະຊຸມ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະໄດ້ເຫັນການວາງແຜນຂອງບໍລິສັດຂອງຜູ້ບໍລິຫານ Paradiso. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີດ້ວຍສາມທາງເລືອກ: ເພື່ອໃຫ້ລູກເຮືອ ECS Constant ກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນ Porrima II, ການຈັດວາງເຮືອດ້ວຍລົດ grav ເພື່ອໃຫ້ລູກເຮືອສາມາດຊອກຫາບ່ອນອື່ນເພື່ອອາໄສຢູ່, ຫຼືຂ້າລູກເຮືອທັງຫມົດ.
ເພື່ອເລືອກທາງເລືອກທໍາອິດ, ຜູ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລວບລວມອຸປະກອນສະເພາະແລະຊັກຊວນກັບຕັນຂອງເຮືອ. ທາງເລືອກທີສອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເດີນທາງໄປຫາ HopeTech ເທິງດາວ Polvo ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ grav drive ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກະກຽມ ECS Constant ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຂອງມັນ. ສໍາລັບທາງເລືອກທີສາມ, ຜູ້ນຈະຮັບຮູ້ໃນໄວໆນີ້ວ່າຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ສາມາດຖືກຂ້າຢ່າງຖາວອນ.
“ການຕິດຕໍ່ຄັ້ງທຳອິດ” ແມ່ນພຽງແຕ່ໜຶ່ງໃນການຄົ້ນຫາດ້ານຂ້າງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ Starfield ທີ່ດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນຢູ່ໃນຈັກກະວານທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະເຄື່ອນໄຫວ. ດ້ວຍເນື້ອເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເກມສະໜອງຄວາມບັນເທີງຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃຫ້ກັບແຟນໆຂອງປະເພດນິຍາຍວິທະຍາສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເກມ Starfield, ພັດທະນາໂດຍ Bethesda Studios