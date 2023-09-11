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Domino's Pizza ຮ່ວມມືກັບ Elephant ສໍາລັບການອອກແບບຄໍາສັ່ງດິຈິຕອນໃຫມ່

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Domino's Pizza ຮ່ວມມືກັບ Elephant ສໍາລັບການອອກແບບຄໍາສັ່ງດິຈິຕອນໃຫມ່

Domino's Pizza ໄດ້ເລືອກອົງການສ້າງສັນ IPG Elephant ເພື່ອປັບປຸງລະບົບນິເວດການສັ່ງຊື້ດິຈິຕອນຂອງຕົນ. ເປົ້າຫມາຍຂອງການອອກແບບໃຫມ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສັ່ງຊື້ທີ່ທັນສະໄຫມແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນະວັດກໍາແລະບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຍີ່ຫໍ້ Domino. ຊ້າງຊະນະທຸລະກິດຫຼັງຈາກການທົບທວນທີ່ນໍາພາໂດຍ Pile & Company.

ປະທານຊ້າງ Cara DiNorcia ກ່າວວ່າ, "Domino's ເຄີຍເປັນຜູ້ນໍາໃນປະເພດແລະຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງນະວັດຕະກໍາ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພວກເຂົາເປັນຜູ້ບຸກເບີກການສັ່ງຊື້ດິຈິຕອນ. ພວກເຮົາມັກການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ຊອກຫາເພື່ອກາຍເປັນທີ່ດີກວ່າ. ການເຮັດວຽກກັບຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ Domino's ເພື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ມີຄວາມຫມາຍຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ປະສົບການດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາແມ່ນປະເພດຂອງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສັບສົນທີ່ທີມງານຂອງພວກເຮົາມັກແກ້ໄຂ."

ການສັ່ງຊື້ອອນໄລນ໌ຂອງ Domino ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນ, ແລະຍີ່ຫໍ້ຕ້ອງການການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະສົບການອີຄອມເມີຊ. ຊ້າງຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຊໍານານໃນຍີ່ຫໍ້ແລະປະສົບການຜະລິດຕະພັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບການສັ່ງຊື້ໃຫມ່ປັບປຸງຕາມການສະເຫນີຂາຍໃນປະຈຸບັນ.

Christopher Thomas Moore, ຫົວຫນ້າບໍລິຫານດ້ານດິຈິຕອລຂອງ Domino, ກ່າວວ່າ, "ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະພວກເຮົາກໍາລັງທົດສອບແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສັ່ງຊື້ດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການສືບຕໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ໂດຍສະເພາະຄວາມສໍາພັນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີພັດທະນາ.” Moore ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Domino's ມີຄວາມປະທັບໃຈກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ Elephant ນໍາສະເຫນີ.

ທ່ານ Domino ຫົວຫນ້າບໍລິຫານດ້ານດິຈິຕອລກ່າວຕື່ມວ່າ, "ການລວມກັນຂອງຄວາມຊໍານານຈາກທັງ Elephant ແລະອົງການບັນທຶກຂອງພວກເຮົາ, Work In Progress, ໄດ້ພັດທະນາວິໄສທັດແລະຍຸດທະສາດທີ່ຈະຍົກລະດັບປະສົບການດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສັ່ງຊື້ pizza ທີ່ທ່ານມັກຍິ່ງຂຶ້ນ. .”

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Domino's Pizza ແລະ Elephant ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງປະສົບການການສັ່ງຊື້ດິຈິຕອລທີ່ປັບປຸງ ແລະ ເປັນນະວັດຕະກໍາຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບລູກຄ້າຂອງ Domino.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ແຫຼ່ງ]
- ຄໍານິຍາມ: ບໍ່ມີ.

By Mampho Brescia

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