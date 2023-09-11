ຄົ້ນພົບ Samsung Fall Sale: ການຍົກລະດັບເຄື່ອງໃຊ້ຂອງທ່ານ

ປະຈຸບັນ Samsung ກຳ ລັງສະ ເໜີ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊິ່ງເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂາຍໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ Discover Samsung. ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ສະເຫນີທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນປະຕູ Samsung Bespoke ຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນສ່ວນຫຼຸດ $ 1,100. ຕູ້ເຢັນລະດັບພຣີມຽມນີ້ມາພ້ອມກັບສູນເຄື່ອງດື່ມພາຍໃນຕົວ, ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຄູ່, ແລະທາງເລືອກສີທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສຳລັບແຜງຕ່າງໆ.
ລາຄາປົກກະຕິຢູ່ທີ່ $3,499, ຕູ້ເຢັນ Samsung Bespoke ສາມາດຊື້ໄດ້ໃນລາຄາ $2,399 ໃນລະຫວ່າງການຂາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລູກຄ້າສາມາດປະຫຍັດໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນເມື່ອມີເຄື່ອງໃຊ້ຫຼາຍອັນ, ພ້ອມສ່ວນຫຼຸດພິເສດ $125 ສໍາລັບການຊື້ສອງເຄື່ອງ, ຫຼຸດ $225 ເມື່ອຊື້ເຄື່ອງສາມຢ່າງ, ແລະສ່ວນຫຼຸດ $475 ເມື່ອຍົກລະດັບເຮືອນຄົວທັງໝົດດ້ວຍເຄື່ອງໃຊ້ໃໝ່ XNUMX ເຄື່ອງຂຶ້ນໄປ.
ຕູ້ເຢັນ Samsung Bespoke ສະເຫນີທາງເລືອກໃນການອອກແບບ, ໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈາກສິບຫົກທາງເລືອກທີ່ອອກແບບກ່ອນຫຼືປັບແຕ່ງສີແລະອອກແບບດ້ວຍຕົນເອງ. ມັນມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນ Bespoke ສອງປີ, ການຮັບປະກັນລະບົບປະທັບຕາຫ້າປີ, ແລະການຮັບປະກັນເຄື່ອງອັດສິບປີ. ອຸນຫະພູມຂອງ drawers ກາງຍັງສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາທາງເລືອກອື່ນ, ການຂາຍ Discover Samsung ຍັງປະກອບມີຕູ້ເຢັນປະຕູຝຣັ່ງ 4 ປະຕູ Samsung Bespoke ກັບ Family Hub. ຕູ້ເຢັນນີ້ປະກອບດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີໜ້າຈໍສໍາຜັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Family Hub, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນຕ່າງໆ, ເຂົ້າເຖິງສູດອາຫານ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເບິ່ງພາຍໃນຕູ້ເຢັນຈາກອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນລາຄາ $3,869, ຫຼຸດລົງຈາກລາຄາປົກກະຕິຂອງ $4,199.
ຂໍ້ຕົກລົງຕູ້ເຢັນທີ່ໂດດເດັ່ນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນຕູ້ເຢັນ Flex ອັດສະລິຍະ 4 ປະຕູທີ່ມີສູນເຄື່ອງດື່ມ ແລະເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນສອງເທົ່າ. ຕູ້ເຢັນນີ້ວາງຂາຍໃນຂະນະນີ້ໃນລາຄາ 2,699 ໂດລາ, ສ່ວນຫຼຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 4,199 ໂດລາ. ມັນມີສູນເຄື່ອງດື່ມທີ່ປິດບັງ, ຕູ້ໃສ່ນ້ຳ, ຖັງນ້ຳຕື່ມອັດຕະໂນມັດ, ແລະມືຈັບແບບປິດລັບເພື່ອການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຂາຍໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ Discover Samsung ສະເຫນີໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະຍົກລະດັບເຄື່ອງໃຊ້ຂອງທ່ານ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການຕູ້ເຢັນໃຫມ່ຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນອື່ນໆ, ມີຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຜ່ອນຜັນ. ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຂາຍເພື່ອເສີມສ້າງເຮືອນຄົວຂອງທ່ານດ້ວຍນະວັດຕະກໍາ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຂອງ Samsung.
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