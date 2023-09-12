ອົງການທີ່ພັກອາໄສຂອງນະຄອນ Atlantic ໃຊ້ເງິນເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຜູ້ປຶກສາດ້ານຜູ້ນໍາ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການທີ່ພັກອາໄສຂອງເມືອງ Atlantic ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບພາຍຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເງິນເກືອບ 500,000 ໂດລາໃຫ້ກັບທີ່ປຶກສາດ້ານຜູ້ນໍາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ເຊື່ອວ່າເງິນດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ດີກວ່າເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ອີງຕາມຄໍາເຫັນຂອງເຟສບຸກໂດຍ Charmaine Hall, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ປຶກສາຫຼາຍກວ່າໂຄງການສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນໃນບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາຖືກລະເລີຍ.
Marie J. Coates, ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເຟສບຸກ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າການກະທໍາຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ, ແຕ່ຍັງຜິດກົດຫມາຍ. ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ, ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດສັນເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ທີ່ປຶກສາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ.
ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຕ້ຖຽງກັນນັ້ນ, ທ່ານ Robert Basco ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກະທຳທັນທີທັນໃດຈາກຫ້ອງການຂອງເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອຍຸບຄະນະທີ່ບໍ່ມີການປະຕິບັດ. ທ່ານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຜູ້ຢູ່ອາໄສແລະຜູ້ເສຍພາສີສົມຄວນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າແລະການນຳໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຈັດຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ອົງການທີ່ພັກອາໄສຂອງນະຄອນ Atlantic ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ. Valeria J. Marcus, ໃນຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເຟສບຸກ, ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ພັກນິຍົມ, ແລະພັກນິຍົມເປັນບັນຫາທີ່ແຜ່ລາມຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕື່ມອີກ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງໃນການຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທີ່ມາ: PressofAC.com, ເຟສບຸກ
ນິຍາມ:
1. ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະຄໍາແນະນໍາກັບຜູ້ນໍາແລະອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາ.
2. Atlantic City Housing Authority: ເປັນອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະຫນອງທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງແກ່ປະຊາຊົນໃນ Atlantic City, New Jersey.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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