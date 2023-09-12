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ອົງການທີ່ພັກອາໄສຂອງນະຄອນ Atlantic ໃຊ້ເງິນເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຜູ້ປຶກສາດ້ານຜູ້ນໍາ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ອົງການທີ່ພັກອາໄສຂອງນະຄອນ Atlantic ໃຊ້ເງິນເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຜູ້ປຶກສາດ້ານຜູ້ນໍາ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການທີ່ພັກອາໄສຂອງເມືອງ Atlantic ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບພາຍຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເງິນເກືອບ 500,000 ໂດລາໃຫ້ກັບທີ່ປຶກສາດ້ານຜູ້ນໍາ. ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ເງິນ​ດັ່ງກ່າວ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ດີ​ກວ່າ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະຊາ​ຄົມ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ.

ອີງຕາມຄໍາເຫັນຂອງເຟສບຸກໂດຍ Charmaine Hall, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ປຶກສາຫຼາຍກວ່າໂຄງການສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນໃນບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາຖືກລະເລີຍ.

Marie J. Coates, ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເຟສບຸກ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າການກະທໍາຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ, ແຕ່ຍັງຜິດກົດຫມາຍ. ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ, ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດສັນເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ທີ່ປຶກສາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ.

ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ນັ້ນ, ທ່ານ Robert Basco ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ກະ​ທຳ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງ ເພື່ອ​ຍຸບ​ຄະ​ນະ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ. ທ່ານ​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ​ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ແລະ​ຜູ້​ເສຍ​ພາສີ​ສົມຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ດີກ​ວ່າ​ແລະ​ການ​ນຳ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຈັດ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ອົງການທີ່ພັກອາໄສຂອງນະຄອນ Atlantic ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ. Valeria J. Marcus, ໃນຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເຟສບຸກ, ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ພັກນິຍົມ, ແລະພັກນິຍົມເປັນບັນຫາທີ່ແຜ່ລາມຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງ. ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຕື່ມ​ອີກ ​ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະຊາ​ຄົມ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

ທີ່ມາ: PressofAC.com, ເຟສບຸກ

ນິຍາມ:
1. ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະຄໍາແນະນໍາກັບຜູ້ນໍາແລະອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາ.
2. Atlantic City Housing Authority: ເປັນອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະຫນອງທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງແກ່ປະຊາຊົນໃນ Atlantic City, New Jersey.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- PressofAC.com
- ເຟສບຸກ

By Vicky Stavropoulou

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