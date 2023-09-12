ນັກບິນຂໍ້ມູນການເດີນທາງແບບດິຈິຕອລເພື່ອຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍເຄື່ອງສະແກນຊີວະພາບຂອງ Idemia

ນັກບິນທົ່ວໂລກສໍາລັບຂໍ້ມູນປະຈໍາການເດີນທາງດິຈິຕອນແມ່ນຖືກກໍານົດໃຫ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເອີຣົບ, ໂດຍມີເຄື່ອງສະແກນຊີວະມິຕິທີ່ຈະມາເຖິງຈາກ Idemia ສະຫນັບສະຫນູນໃບຢັ້ງຢືນດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງການສໍາມະນາກ່ຽວກັບປະສົບການການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ປະສົບການນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່: ແມ່ນຫຍັງຕໍ່ໄປ?" webinar ໄດ້ນໍາເອົາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ, ສາຍການບິນ, ແລະ Idemia ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງການເດີນທາງດິຈິຕອນແລະການຫຼຸດຜ່ອນການກວດສອບເອກະສານປະຈໍາຕົວຢູ່ສະຫນາມບິນ.
Neal Latta ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພການຂົນສົ່ງສະຫະລັດ (TSA) ໄດ້ທົບທວນຄືນໂຄງການ TSA PreCheck, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາເລັດຂອງຕົນໃນການປຸງແຕ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ປະມານ 99 ເປີເຊັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຜ່ານ PreCheck ໄດ້ຖືກປະມວນຜົນພາຍໃນ 10 ນາທີ ຫຼືໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ. ໃນປີນີ້ຢ່າງດຽວ, ໂຄງການ TSA PreCheck ໄດ້ເຫັນການເພີ່ມຂອງຜູ້ສະຫມັກປະມານ 4 ລ້ານຄົນ. ດ້ວຍ TSA PreCheck, ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງພາສີແລະການປົກປ້ອງຊາຍແດນ, ແລະປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ພະນັກງານ DoD, ຈໍານວນ 34 ລ້ານຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂະບວນການທີ່ເລັ່ງລັດ.
Greg Forbes ຂອງ Delta Air Lines ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ມັກໃຊ້ biometrics ໃບ ໜ້າ ຫຼາຍກວ່າເອກະສານການເດີນທາງແບບດັ້ງເດີມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ ID ດິຈິຕອລໃຫ້ຂະບວນການສະໜາມບິນໄດ້ 30 ຈຸດສູງສຸດ Net Promoter Score. ປະສົບການ Biometric Touchless PreCheck ຂອງ Delta ກໍາລັງຂະຫຍາຍໄປສູ່ສະໜາມບິນໃຫຍ່ໃນນິວຢອກ (JFK ແລະ La Guardia) ແລະ LA (LAX). Forbes ລະບຸວ່າ Delta ກຽມພ້ອມທີ່ຈະກົງກັບຄວາມໄວທີ່ TSA ຕ້ອງການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດທາງຊີວະພາບ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໂດຍສານ, ຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍແມ່ນຍັງຄົງມີປະສິດຕິຜົນໃນການປະມວນຜົນປະລິມານຜູ້ໂດຍສານທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພ. Biometrics ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາລົງຖົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສະເລ່ຍ 4 ນາທີມາເປັນພຽງ 30 ວິນາທີ. ນີ້ໄດ້ຖືກເນັ້ນໃຫ້ເຫັນໂດຍ Forbes ໃນລະຫວ່າງການ webinar.
ໃນລະຫວ່າງການ webinar, Nick van Straten ຂອງ KLM ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນັກບິນ Digital Travel Credential Type 1, ເຊິ່ງ Idemia ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ສະຫນອງເຕັກໂນໂລຢີ. ຜູ້ໂດຍສານສາມາດສ້າງໃບຢັ້ງຢືນການເດີນທາງແບບດິຈິຕອລ (DTC) ໂດຍການສະແກນໜັງສືຜ່ານແດນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍໃຊ້ແອັບສະມາດໂຟນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Idemia. ປະຈຸບັນນັກບິນຄົນນີ້ກຳລັງຖືກດຳເນີນຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງການາດາ ແລະ ເນເທີແລນ, ແລະມັນແມ່ນການສືບຕໍ່ຂອງນັກບິນກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ຖືກລົບກວນຍ້ອນພະຍາດລະບາດ.
Lisa Sullivan ຂອງ Idemia ສັງເກດເຫັນວ່າໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ມືຖືທີ່ເປີດຕົວໂດຍບາງລັດໃນສະຫະລັດແມ່ນເທົ່າກັບ DTC. ນາງຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ (CAT) II ອີກຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ TSA ໂດຍ Idemia ຈະສາມາດຍອມຮັບໃບຢັ້ງຢືນການເດີນທາງດິຈິຕອນໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, 1:N facial recognition ສາມາດຖືກປະຕິບັດຢູ່ຈຸດສໍາພັດອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງໃນປະສົບການຂອງຜູ້ໂດຍສານ.
ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງ Idemia ສໍາລັບການລົງທະບຽນ biometric ກັບ TSA PreCheck ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີທາງເລືອກໃນການເຂົ້າຮ່ວມ, ຮັບປະກັນປະສົບການການເດີນທາງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປະສົບການການເດີນທາງໃນອະນາຄົດ
ນິຍາມ:
- ຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວການເດີນທາງດິຈິຕອນ: ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະບັບດິຈິຕອນຂອງເອກະສານການເດີນທາງ, ເຊັ່ນ: ຫນັງສືຜ່ານແດນ, ທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາແລະນໍາສະເຫນີເອເລັກໂຕຣນິກໃນອຸປະກອນມືຖືຫຼືໂດຍຜ່ານ biometric.
- ຊີວະວິທະຍາ: Biometrics ຫມາຍເຖິງການວັດແທກແລະການວິເຄາະລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອຈຸດປະສົງການກໍານົດແລະການກວດສອບ. ນີ້ສາມາດປະກອບມີລາຍນິ້ວມື, ການສະແກນສາຍຕາ, ການຮັບຮູ້ສຽງ ແລະ ການຮັບຮູ້ໃບໜ້າ.
- IDEMIA: Idemia ເປັນຜູ້ນໍາທົ່ວໂລກໃນການແກ້ໄຂຕົວຕົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສະຫນອງເຕັກໂນໂລຢີແລະການບໍລິການສໍາລັບການພິສູດຢືນຢັນແລະການກໍານົດທີ່ປອດໄພ.
- TSA PreCheck: TSA PreCheck ເປັນໂຄງການໂດຍ US Transportation Security Administration ທີ່ສະຫນອງການກວດສອບຄວາມປອດໄພແບບເລັ່ງລັດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ານດ່ານຄວາມປອດໄພທີ່ມີເກີບໃສ່ເກີບ, ນໍ້າໃນຖົງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຄອມພິວເຕີໃນກໍລະນີຂອງເຂົາເຈົ້າ.
- ເທັກໂນໂລຍີການພິສູດຢືນຢັນຕົວຕົນ (CAT): CAT ແມ່ນລະບົບທີ່ໃຊ້ໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວເຊັ່ນ: ເອກະສານການເດີນທາງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະການກວດສອບຕົວຕົນຂອງຜູ້ຖືເອກະສານ.