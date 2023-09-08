ການສຶກສາໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໂຕທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບຕະຫຼາດ Digital Sedation Headset

ບົດລາຍງານໃຫມ່ໂດຍ DataHorizzon Research ເປີດເຜີຍວ່າຕະຫຼາດຊຸດຫູຟັງດິຈິຕອນຄາດວ່າຈະປະສົບກັບອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ມີສຸຂະພາບດີໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ. ການ sedation ດິຈິຕອ, ເປັນວິທີການທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອ inducing ການປິ່ນປົວ, ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນທາງເລືອກຂອງວິທີການຢາພື້ນເມືອງ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ.
ບົດລາຍງານໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາໃນຮູບແບບການຈັດສົ່ງ sedation ກໍາລັງຂັບລົດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດຊຸດຫູຟັງດິຈິຕອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເຂົ້າໂຮງຫມໍຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແລະກໍລະນີສຸກເສີນກໍ່ແມ່ນການສ້າງທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ. ຄົນເຈັບຊອກຫາ sedation ດິຈິຕອນເປັນທາງເລືອກທີ່ສະດວກສະບາຍໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການສຸກເສີນ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການດິຈິຕອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເຫດການທາງລົບ.
ຕະຫຼາດຄາດວ່າຈະເປັນພະຍານ CAGR ສອງຕົວເລກໃນປີ 2032. ຊຸດຫູຟັງດິຈິຕອນໃຫ້ຄົນເຈັບມີປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນແລະມີສ່ວນຮ່ວມ, ປັບປຸງທາງເລືອກການປິ່ນປົວ. headsets virtual reality, ໂດຍສະເພາະ, ຄາດວ່າຈະຄອບງໍາຕະຫຼາດຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າສ້າງປະສົບການ immersive ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ຈະພັກຜ່ອນ.
ໃນບັນດາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ການຜ່າຕັດແຂ້ວຢືນອອກເປັນພາກສ່ວນຊັ້ນນໍາທີ່ sedation ດິຈິຕອນປັບປຸງຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບ. ອາເມລິກາເໜືອແມ່ນຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຍ້ອນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການດູແລສຸຂະພາບທີ່ກ້າວໜ້າ. ບາງຜູ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດປະກອບມີ Oncomfort, Medtronic, HypnoVR, Wide Awake VR, Vygon, ແລະ OperaVR.
ຕະຫຼາດຊຸດຫູຟັງດິຈິຕອນທົ່ວໂລກແມ່ນແບ່ງຕາມປະເພດ, ແອັບພລິເຄຊັນ ແລະພາກພື້ນ. ຊຸດຫູຟັງ virtual reality ແມ່ນພາກສ່ວນຊັ້ນນໍາ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບສາມາດຮັບມືກັບຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວ. ຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດຍັງຄາດວ່າຈະມີປະສົບການການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການຮັບຮອງເອົາເຕັກນິກການ sedation ທີ່ທັນສະໄຫມ.
ອາເມລິກາເຫນືອນໍາພາໃນ sedation ດິຈິຕອນ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການດູແລສຸຂະພາບທີ່ພັດທະນາດີຂອງຕົນແລະຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບວິທີການ sedation ທີ່ບໍ່ແມ່ນຢາ. ສະຫະລັດແມ່ນເດັ່ນໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດ, ດ້ວຍນະໂຍບາຍການຈ່າຍຄືນທີ່ເອື້ອອໍານວຍສະຫນັບສະຫນູນການຮັບຮອງເອົາ.
ໂດຍລວມ, ຕະຫຼາດຊຸດຫູຟັງດິຈິຕອນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສໍາຄັນໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ. ວິທີການປະດິດສ້າງເພື່ອ sedation ແມ່ນການປະຕິວັດຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບແລະປະສົບການໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນທາງການແພດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການຄົ້ນຄວ້າ DataHorizzon