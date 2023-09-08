ປະກອບ: ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສີດໍາແລະລາຕິນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ

ຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມລັບຂອງພວກເຂົາເພື່ອຄວາມສໍາເລັດສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພື້ນຖານໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສີດໍາແລະລາຕິນ, ວຽກງານສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຄົນທີ່ມີສີສັນຖືກສະແດງຫນ້ອຍລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Assemble, ເປັນແພລະຕະຟອມດິຈິຕອນແລະ app, ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າມາເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນ.
Assemble ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນເອກະລັກໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານກັບຜູ້ແນະນໍາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ແບ່ງປັນພື້ນຖານວັດທະນະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເວທີດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈອງການໂທວິດີໂອ 15 ຫຼື 30 ນາທີກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼືສົ່ງຄໍາຖາມແລະໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງວິດີໂອສັ້ນ. ນີ້ສະຫນອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງກັບຄໍາແນະນໍາ invaluable ແລະຄໍາແນະນໍາ.
ຜູ້ໃຊ້ຄົນຫນຶ່ງ, Omeze L. Nwankwo, ສັນລະເສີນ Assemble ສໍາລັບການລວມເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສູງທີ່ກຽມພ້ອມສໍາລັບຄ່າທໍານຽມນາມ. ການເຂົ້າຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານນີ້ແມ່ນຕົວປ່ຽນເກມສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມປາຖະຫນາຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ມີຕົວແທນ.
ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງໂດຍ Cortney Woodruff ແລະນັກບັນເທີງອຸດສາຫະກໍານັກຮົບເກົ່າ Cortez Bryant, Assemble ໄດ້ຮັບການດຶງດູດທີ່ສໍາຄັນແລ້ວ. ເວທີດັ່ງກ່າວມີການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊັ່ນ Sakiya Sandifer, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນເຊັ່ນ Kanye West ແລະ Beyonce. Sandifer ເຫັນ Assemble ເປັນໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງນາງກັບຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງແລະສ້າງຜົນກະທົບທີ່ມີຄວາມຫມາຍໂດຍຜ່ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Assemble ສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ, ໃນສ່ວນຫນຶ່ງ, ສະຫນັບສະຫນູນພວກເຂົາໄດ້ຮັບ. Tiffany Haddish, ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນອຸດສາຫະກໍາການບັນເທີງ, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນນັກລົງທຶນທໍາອິດຂອງ Assemble. ການຮັບຮອງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍຍົກລະດັບການເບິ່ງເຫັນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງເວທີ.
ໂດຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານສີດໍາແລະລາຕິນແລະຜູ້ແນະນໍາຜູ້ຊ່ຽວຊານ, Assemble ກໍາລັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການລວມເຂົ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. ໂດຍຜ່ານເວທີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດເຂົ້າເຖິງຄໍາແນະນໍາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ດີເລີດ, ເອົາຊະນະອຸປະສັກທີ່ພວກເຂົາອາດຈະປະເຊີນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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