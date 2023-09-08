Square Experiences Outages ໃນຫຼາຍການບໍລິການ

Square, ບໍລິສັດຊໍາລະເງິນດິຈິຕອນ, ປະເຊີນກັບການຂັດຂວາງການບໍລິການຫຼາຍຢ່າງໃນວັນພະຫັດ. ບໍລິສັດໄດ້ໄປຫາ Twitter ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ. ອີງຕາມຫນ້າສະຖານະພາບຂອງບໍລິສັດ, ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອກໍານົດບັນຫາ.
ເຫດໄຟໄໝ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ, ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວແຜ່ລາມອອກໄປຫຼາຍປານໃດ. Square ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນມີຄວາມອົດທົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ. ບໍ່ມີການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຕໍ່ບໍລິສັດກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ການຢຸດເຊົານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງການຂັດຂວາງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນລະບົບການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ. ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດອີງໃສ່ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ, ການຂັດຂວາງໃດໆສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີແຜນການສໍາຮອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັດຂວາງດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະທີ່ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງການຢຸດງານຂອງ Square ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກ, ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ບໍລິສັດຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານວິຊາການທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂັດຂວາງການບໍລິການ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຈະຮັບຮູ້ແລະຕິດຕໍ່ສື່ສານຢ່າງຈິງຈັງກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງເຫດການດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ລຽບງ່າຍ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຢຸດງານທີ່ຜ່ານມາຂອງ Square ກ່ຽວກັບການບໍລິການຫຼາຍດ້ານເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດທີ່ຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຂັດຂວາງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນລະບົບການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ. ໂດຍມີແຜນການສຸກເສີນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແລະຮັກສາການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບກັບລູກຄ້າ, ບໍລິສັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN