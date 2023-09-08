ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Square Experiences Outages ໃນຫຼາຍການບໍລິການ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Square Experiences Outages ໃນຫຼາຍການບໍລິການ

Square, ບໍລິສັດຊໍາລະເງິນດິຈິຕອນ, ປະເຊີນກັບການຂັດຂວາງການບໍລິການຫຼາຍຢ່າງໃນວັນພະຫັດ. ບໍລິສັດໄດ້ໄປຫາ Twitter ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ. ອີງຕາມຫນ້າສະຖານະພາບຂອງບໍລິສັດ, ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອກໍານົດບັນຫາ.

​ເຫດ​ໄຟ​ໄໝ້​ໄດ້​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ, ​ແຕ່​ບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ແຜ່​ລາມ​ອອກ​ໄປ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ. Square ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນມີຄວາມອົດທົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ. ບໍ່​ມີ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ​ຕໍ່​ບໍລິສັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ.

ການຢຸດເຊົານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງການຂັດຂວາງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນລະບົບການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ. ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດອີງໃສ່ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ, ການຂັດຂວາງໃດໆສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີແຜນການສໍາຮອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັດຂວາງດັ່ງກ່າວ.

ໃນຂະນະທີ່ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງການຢຸດງານຂອງ Square ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກ, ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ບໍລິສັດຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານວິຊາການທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂັດຂວາງການບໍລິການ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຈະຮັບຮູ້ແລະຕິດຕໍ່ສື່ສານຢ່າງຈິງຈັງກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງເຫດການດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ລຽບງ່າຍ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຢຸດງານທີ່ຜ່ານມາຂອງ Square ກ່ຽວກັບການບໍລິການຫຼາຍດ້ານເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດທີ່ຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຂັດຂວາງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນລະບົບການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ. ໂດຍມີແຜນການສຸກເສີນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແລະຮັກສາການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບກັບລູກຄ້າ, ບໍລິສັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ