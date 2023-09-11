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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ກະຊວງ​ດິຈິ​ຕອລ​ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ສ້າງ​ລະບົບ​ແລະ​ສູນ​ຜະລິດ AI

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ກະຊວງ​ດິຈິ​ຕອລ​ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ສ້າງ​ລະບົບ​ແລະ​ສູນ​ຜະລິດ AI

ກະຊວງ​ດິຈິ​ຕອລ​ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ​ພວມ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ລະບົບ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ແລະ​ທົດ​ສອບ​ແອັບ​ພລິ​ເຄຊັນ​ປັນຍາ​ປະດິດ (AI). ທ່ານ Lee Huai-jen ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງດິຈິຕອນ, ໄດ້ກ່າວໃນພິທີເປີດ DevDays Asia, ເຊິ່ງເປັນເວທີປາໄສເຕັກໂນໂລຢີຮ່ວມກັນໂດຍ Microsoft ແລະການບໍລິຫານຂອງກະຊວງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາດິຈິຕອນ.

ນອກເຫນືອຈາກການສ້າງຕັ້ງລະບົບການຜະລິດ AI ແລະສູນກາງ, ສະພາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດຍັງຈະປະເມີນແລະທົດສອບເຄື່ອງຈັກ AI Dialog Engine ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ການລິເລີ່ມເຫຼົ່ານີ້ຂອງລັດຖະບານຄາດວ່າຈະຊ່ວຍອຸດສາຫະກໍາໃນໄຕ້ຫວັນພັດທະນາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AI ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

DevDays Asia, ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ Taipei ແລະຈະຍ້າຍໄປ Kaohsiung ໃນວັນສຸກ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ AI ທົ່ວໄປ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນດິຈິຕອນ. ບໍລິສັດຂອງໄຕ້ຫວັນກໍາລັງຊອກຫາການລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີ AI ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ບາງຄົນກໍາລັງໃຊ້ບໍລິການ Azure OpenAI ຂອງ Microsoft, ເຊິ່ງສະຫນອງຄວາມປອດໄພວິສາຫະກິດທີ່ສໍາຄັນ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະການແກ້ໄຂການມີຢູ່ໃນພາກພື້ນ.

Microsoft ໄຕ້ຫວັນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນການພັດທະນາ AI ໃນໄຕ້ຫວັນ. ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ AI ຂອງບໍລິສັດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2018, ໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ ແລະ ສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນໄຕ້ຫວັນ, ໂດຍສະເພາະໃນການປູກຝັງພອນສະຫວັນ AI, ຊອບແວ ແລະ ການພັດທະນາຮາດແວ.

Microsoft ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AI ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະມີຈັນຍາບັນ, ໂດຍກ່າວວ່າການພັດທະນາ AI ເກີນກວ່າການສ້າງເຕັກໂນໂລຢີ AI ທົ່ວໄປ. ບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດວ່າໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍການປູກຝັງພອນສະຫວັນດ້ານດິຈິຕອລໃນໄຕ້ຫວັນກ່ອນກໍານົດເວລາແລະວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວໂຄງການຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຢີ AI ເພື່ອສຶກສາສາທາລະນະກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ AI ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫລ້າສຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກະຊວງ​ດິຈິ​ຕອລ
- Microsoft

By Robert Andrew

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