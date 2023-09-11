ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີການຜະລິດແລະການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ: ພຽງແຕ່ຜະຈົນໄພ LLC

Just Adventure Productions LLC, ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍຢູ່ໃນ Big Stone Gap, Virginia, ແມ່ນສຸມໃສ່ການສະຫນອງການຜະລິດດິຈິຕອນແລະການບໍລິການການຕະຫຼາດໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍອື່ນໆ. ບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 10,000 ໂດລາຈາກອົງການພັດທະນາເສດຖະກິດ Virginia Coalfield (VCEDA) ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຕີບໂຕຂອງມັນ.
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Justin Falin ໃນເດືອນທັນວາ 2022, Just Adventure Productions ສະຫນອງການບໍລິການຕ່າງໆລວມທັງການຖ່າຍວີດີໂອ, ການຖ່າຍວີດີໂອໂດຍ drone, ແລະການຕະຫຼາດສື່ສັງຄົມ. ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເປັນອົງການການຜະລິດສື່ດິຈິຕອລແລະການຕະຫຼາດຊັ້ນນໍາໃນພາກພື້ນ, ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສໍາເລັດຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສແລະທຸລະກິດໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ Virginia.
ນອກເຫນືອຈາກການສະເຫນີຂາຍໃນປະຈຸບັນ, Just Adventure Productions ມີແຜນການສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ, ລວມທັງການອອກແບບເວັບ, ແອັບຯມືຖື, ແລະການບໍລິການການຝຶກອົບຮົມສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ບໍລິສັດຄາດຄະເນວ່າກາຍເປັນທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະມີຊື່ສຽງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຍຸກດິຈິຕອນຂອງສື່ແລະການຕະຫຼາດ.
ດ້ວຍພື້ນຖານການສື່ສານມວນຊົນແລະປະສົບການການຜະລິດສີ່ປີ, Justin Falin ນໍາພາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດ. ລາວຍັງເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມນັກຖ່າຍຮູບງານແຕ່ງງານແລະເຫດການສາກົນແລະກໍາລັງເຮັດສໍາເລັດເງື່ອນໄຂທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຖ່າຍຮູບມືອາຊີບ WEVA International Merited. ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດໄດ້ຈ້າງພະນັກງານເຕັມເວລາ XNUMX ຄົນ ແລະ ພະນັກງານນອກເວລາ XNUMX ຄົນ, ໂດຍມີແຜນຈະຂະຫຍາຍເປັນພະນັກງານເຕັມເວລາ XNUMX ຄົນ ແລະ ພະນັກງານນອກເວລາ XNUMX ຄົນພາຍໃນ XNUMX ປີ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຜະລິດພຽງແຕ່ຜະຈົນໄພແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງແກ່ນ VCEDA. ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຊື້ອຸປະກອນລາຄາແພງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ. ໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, Justin ຈະຕ້ອງເປັນຫນີ້ສິນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນການຊຸກຍູ້ອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Just Adventure Productions ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍອື່ນໆໃນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຕະຫຼາດດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂການບໍລິການຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາບອກເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ, ຮັບເອົາພອນສະຫວັນຫຼືຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະໄດ້ຮັບການແຂ່ງຂັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການພັດທະນາເສດຖະກິດ Virginia Coalfield
– ພຽງແຕ່ Adventure Productions LLC