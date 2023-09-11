ການອັບເກຣດເປັນ Digital Landlines ເລີ່ມຕົ້ນໃນໄອແລນເໜືອ

BT ໄດ້ລິເລີ່ມການຍົກລະດັບໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະເປັນເທັກໂນໂລຍີດິຈິຕອລໃນໄອແລນເໜືອ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Digital Voice. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດແທນການໂທລະສັບມືຖື analogue ແບບດັ້ງເດີມກັບດິຈິຕອນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄວາມຖີ່ຖ້ວນສົມບູນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນການປະຕິບັດ “ຄັ້ງດຽວໃນການຜະລິດ”, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງປະເທດອັງກິດໃນເດືອນກໍລະກົດແລະເດືອນສິງຫາ. BT ຈະຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າໃນໄອແລນເຫນືອໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຢ່າງຫນ້ອຍສີ່ອາທິດລ່ວງຫນ້າຂອງການສະຫຼັບ.
ການຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລແມ່ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຢີອະນາລັອກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລ້າສະໄຫມ. BT ເນັ້ນຫນັກວ່າໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດອອກ, ແລະສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່, ສະວິດພຽງແຕ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຽບໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະເຂົ້າໄປໃນ router broadband ແທນທີ່ຈະເປັນເຕົ້າສຽບທີ່ຕິດຢູ່ຝາ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫວິດປະກອບມີຄວາມສາມາດການກັ່ນຕອງການໂທຫລອກລວງຂັ້ນສູງແລະສຽງການໂທທີ່ຊັດເຈນກວ່າ.
ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ສຽງດິຈິຕອລຄາດວ່າຈະເປັນຂະບວນການທີ່ງ່າຍດາຍແລະບໍ່ເສຍຄ່າສໍາລັບລູກຄ້າເກືອບທັງຫມົດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງໃນເຮືອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, BT ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ອາດຈະຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມຫຼືຄິດວ່າຕົນເອງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້. ລູກຄ້າບາງຄົນ, ເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ມີ pendants ການດູແລສຸຂະພາບ, ຜູ້ທີ່ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບມືຖື, ຈະບໍ່ຖືກປ່ຽນຢ່າງຈິງຈັງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການປ່ຽນໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ, BT ວາງແຜນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຫ້ອງໂຖງແລະ pop-up stands ທົ່ວໄອແລນເຫນືອ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະການສະຫນັບສະຫນູນໃນລະຫວ່າງການຫັນປ່ຽນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– BT
– ສະພາ Shropshire