ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການອັບເກຣດເປັນ Digital Landlines ເລີ່ມຕົ້ນໃນໄອແລນເໜືອ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ການອັບເກຣດເປັນ Digital Landlines ເລີ່ມຕົ້ນໃນໄອແລນເໜືອ

BT ໄດ້ລິເລີ່ມການຍົກລະດັບໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະເປັນເທັກໂນໂລຍີດິຈິຕອລໃນໄອແລນເໜືອ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Digital Voice. ໂຄງ​ການ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ທົດ​ແທນ​ການ​ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື analogue ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​ກັບ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຄວາມ​ຖີ່​ຖ້ວນ​ສົມ​ບູນ​. ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ “ຄັ້ງ​ດຽວ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ”, ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ບາງ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ແລະ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ. BT ຈະຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າໃນໄອແລນເຫນືອໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຢ່າງຫນ້ອຍສີ່ອາທິດລ່ວງຫນ້າຂອງການສະຫຼັບ.

ການຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລແມ່ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຢີອະນາລັອກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລ້າສະໄຫມ. BT ເນັ້ນຫນັກວ່າໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດອອກ, ແລະສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່, ສະວິດພຽງແຕ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຽບໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະເຂົ້າໄປໃນ router broadband ແທນທີ່ຈະເປັນເຕົ້າສຽບທີ່ຕິດຢູ່ຝາ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫວິດປະກອບມີຄວາມສາມາດການກັ່ນຕອງການໂທຫລອກລວງຂັ້ນສູງແລະສຽງການໂທທີ່ຊັດເຈນກວ່າ.

ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ສຽງດິຈິຕອລຄາດວ່າຈະເປັນຂະບວນການທີ່ງ່າຍດາຍແລະບໍ່ເສຍຄ່າສໍາລັບລູກຄ້າເກືອບທັງຫມົດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງໃນເຮືອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, BT ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ອາດຈະຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມຫຼືຄິດວ່າຕົນເອງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້. ລູກຄ້າບາງຄົນ, ເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ມີ pendants ການດູແລສຸຂະພາບ, ຜູ້ທີ່ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບມືຖື, ຈະບໍ່ຖືກປ່ຽນຢ່າງຈິງຈັງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການປ່ຽນໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ, BT ວາງແຜນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຫ້ອງໂຖງແລະ pop-up stands ທົ່ວໄອແລນເຫນືອ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະການສະຫນັບສະຫນູນໃນລະຫວ່າງການຫັນປ່ຽນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– BT
– ສະພາ Shropshire

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ