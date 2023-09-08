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Decluttering ແລະການຄຸ້ມຄອງເອກະສານດິຈິຕອນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Decluttering ແລະການຄຸ້ມຄອງເອກະສານດິຈິຕອນ

ໃນບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນການຈັດຕັ້ງແລະ decluttering ການເກັບເອກະສານດິຈິຕອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໃນຈຸດນັ້ນ, ເອກະສານຂອງຂ້ອຍຖືກເກັບໄວ້ໃນສອງບ່ອນເທົ່ານັ້ນ: OneDrive ແລະສໍາເນົາທ້ອງຖິ່ນທີ່ synced ໃນຄອມພິວເຕີຂອງຂ້ອຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອຂ້ອຍກັບມາຈາກການເດີນທາງໃນທ້າຍອາທິດ, ຂ້ອຍເຊື່ອມຕໍ່ແລັບທັອບຂອງຂ້ອຍກັບອຸປະກອນ Network Attached Storage (NAS) ທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ສໍາລັບການເກັບຮັກສາເພີ່ມເຕີມ.

NAS ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນສູນກາງແລະຮັບປະກັນເອກະສານຂອງຂ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຈາກຫຼາຍອຸປະກອນ. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ແລັບທັອບຂອງຂ້ອຍກັບ NAS ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ, ຂ້ອຍສາມາດຮັບປະກັນວ່າເອກະສານທັງຫມົດຂອງຂ້ອຍຖືກສໍາຮອງຂໍ້ມູນແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນການເດີນທາງຂອງຂ້ອຍເພື່ອສ້າງບ່ອນເກັບມ້ຽນດິຈິຕອລທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະຈັດລະບຽບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການຈັດລະບຽບເອກະສານດິຈິຕອນແມ່ນຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດປະເພດ, ການຕິດສະຫຼາກ, ແລະການຄຸ້ມຄອງໄຟລ໌ຢ່າງມີເຫດຜົນແລະ intuitive. ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂຟນເດີ, ໂຟເດີຍ່ອຍ, ແລະຊື່ໄຟລ໌ອະທິບາຍ, ມັນຈະກາຍເປັນງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາແລະດຶງເອກະສານໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການລົງທຶນໃນການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາຟັງຄລາວເຊັ່ນ OneDrive ຫຼື Google Drive ສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ ແລະການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຊັ້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍສືບຕໍ່ຂະບວນການ decluttering ຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຍັງຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຊື່ໄຟລ໌ທີ່ສອດຄ່ອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຄໍາທີ່ໃຊ້ສະເພາະແລະວັນທີໃນຊື່ໄຟລ໌, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາໄຟລ໌ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາຫຼືວັນທີສ້າງຂອງພວກເຂົາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂດຍການລວມເອົາເອກະສານຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃນ NAS ແລະປະຕິບັດຍຸດທະສາດອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຂ້ອຍສາມາດຍົກເລີກການເກັບຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງຂ້ອຍແລະປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ. ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ງ່າຍ​ແລະ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເອ​ກະ​ສານ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ກາຍ​ເປັນ​ລົມ​ໄດ້​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NAS: Network Attached Storage ອຸປະກອນທີ່ສະໜອງການເກັບຮັກສາເພີ່ມເຕີມ ແລະຄວາມສາມາດໃນການແບ່ງປັນໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ.
– OneDrive: ການບໍລິການເກັບຮັກສາຟັງຄລາວທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Microsoft.
– Google Drive: ບໍລິການເກັບຮັກສາຄລາວໃຫ້ໂດຍ Google.

By Mampho Brescia

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