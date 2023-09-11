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ຄູປອງດິຈິຕອນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນຝາກປະຢັດໃນຍຸກດິຈິຕອນ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ຄູປອງດິຈິຕອນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນຝາກປະຢັດໃນຍຸກດິຈິຕອນ

ຄູປອງດິຈິຕອລກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຫັນປ່ຽນອອກຈາກຫນັງສືພິມແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍການຫຼຸດລົງຂອງການຈອງຫນັງສືພິມ, ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄູປອງດິຈິຕອນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນ. ຮ້ານຄ້າປີກເຊັ່ນ Publix ກໍາລັງຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີໂດຍການສະຫນອງເງິນຝາກປະຢັດໂດຍຜ່ານແອັບຯມືຖືແລະໂຄງການຂອງພວກເຂົາ, Club Publix. ຜູ້ຊື້ໃນປັດຈຸບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງສ່ວນຫຼຸດໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບຫຼືເບີໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄູປອງເຈ້ຍ.

Hannah Herring ຈາກລັດ Publix, "ຂ້ອຍຄິດວ່າເມື່ອເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າມາ, ພວກເຮົາແນ່ນອນເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ຄູປອງດິຈິຕອນ." ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຄູປອງດິຈິຕອນແມ່ນຄວາມສະດວກທີ່ພວກເຂົາສະເຫນີ. ຫມົດໄປເປັນມື້ຂອງການຊອກຫາຄູປອງເຈ້ຍທີ່ວາງຜິດ ຫຼືເປັນຫ່ວງຖ້າພວກມັນຖືກປະໄວ້ໃນລົດ. ດຽວນີ້, ຜູ້ຊື້ສາມາດມີຄູປອງຂອງພວກເຂົາພ້ອມຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາ.

ຜູ້ຄ້າປີກຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູປອງດິຈິຕອນໃນການຫຼຸດຜ່ອນທ່າແຮງສໍາລັບການສໍ້ໂກງ. ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້ຄູປອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນແອັບຯໃນຮ້ານຄ້າ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການໃຊ້ຄູປອງທີ່ສໍ້ໂກງຫຼຸດລົງ. Breanne Benson, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Bree The Coupon Queen," ອະທິບາຍວ່າ, "ຖ້າຮ້ານຄ້າເລີ່ມສູນເສຍເງິນຫຼາຍ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ປິດການໃຊ້ຄູປອງໂດຍທົ່ວໄປ."

ຫນ້າສົນໃຈ, couponing ແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດຕໍ່ປະຊາກອນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ປະຊາຊົນທຸກໄວແລະພື້ນຖານແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈໃນສິລະປະຂອງ couponing. Benson ເປີດເຜີຍວ່າ, "ຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າ, ຂ້ອຍມີຄົນຢູ່ໃນວິທະຍາໄລທີ່ເອົາໂຄງການຂອງຂ້ອຍແລະຮຽນຮູ້ວິທີການຄູປອງ. ຂ້ອຍມີຄົນທີ່ອອກບໍານານໃນລາຍໄດ້ຄົງທີ່, ເອົາໂຄງການຂອງຂ້ອຍແລະຮຽນຮູ້ວິທີການ coupon.” ຄົນຮຸ່ນເກົ່າກໍາລັງປັບຕົວເຂົ້າກັບການນໍາໃຊ້ຄູປອງດິຈິຕອນ, ດຶງດູດເອົາຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດແລະແອັບຯ.

ຄູປອງດິຈິຕອນຍັງໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າຄູປອງເຈ້ຍແບບດັ້ງເດີມ - ການປິດບັງຊື່. ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ຖືກ​ຕັດສິນ​ເມື່ອ​ໃຊ້​ຄູ​ປອງ​ເຈ້ຍ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍຄູປອງດິຈິຕອນ, ຜູ້ຊື້ສາມາດປະຫຍັດໄດ້ຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລືອກທີ່ຈະຕິດກັບ clipping ແບບດັ້ງເດີມຫຼືເລືອກສໍາລັບຄວາມສະດວກຂອງ coupons ດິຈິຕອນ, ຍຸດທະສາດການປະຫຍັດຍັງບໍ່ມີເວລາ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການຮຽນຮູ້ວິທີການຈັດລະບຽບ, ການວາງແຜນຂໍ້ຕົກລົງລ່ວງຫນ້າ, ແລະການປະຫຍັດສູງສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານຊື້ເຄື່ອງ, ພິຈາລະນາເຂົ້າຮ່ວມແນວໂນ້ມຂອງຄູປອງດິຈິຕອນແລະສັງເກດເບິ່ງເງິນຝາກປະຢັດຂອງທ່ານເຕີບໂຕ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- Bree The Coupon Queen
- ແອັບຯ Publix ແລະໂຄງການ Club Publix

By Robert Andrew

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