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ແນວໂນ້ມເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່: ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງ Digital Brief

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ແນວໂນ້ມເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່: ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງ Digital Brief

ໃນຫຍໍ້ດ້ານດິຈິຕອລນີ້, ພວກເຮົາສຳຫຼວດບາງແນວໂນ້ມເທັກໂນໂລຍີລ່າສຸດທີ່ສ້າງໂລກໃນທຸກມື້ນີ້. ຈາກປັນຍາປະດິດ (AI) ໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ virtual (VR), ນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ສະເຫນີໂອກາດແລະສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່.

ຫນຶ່ງໃນທ່າອ່ຽງທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ AI. AI ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ຈະ​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ສະຫລາດ​ຂອງ​ມະນຸດ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ລວມທັງການດູແລສຸຂະພາບ, ການເງິນ, ແລະການຂົນສົ່ງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສູດການຄິດໄລ່ AI ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງການແພດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫມໍເຮັດການວິນິດໄສທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືພວກເຂົາສາມາດປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າຜ່ານ chatbots ແລະຜູ້ຊ່ວຍ virtual.

ແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມເປັນຈິງ virtual. ເທກໂນໂລຍີ VR ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜະລິດໂດຍຄອມພິວເຕີ, ໂດຍປົກກະຕິໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ. ຈາກການຫຼິ້ນເກມໄປສູ່ການຈໍາລອງການຝຶກອົບຮົມ, VR ກໍາລັງປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາພົວພັນກັບເນື້ອຫາດິຈິຕອນ. ອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ການບັນເທີງ, ແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາກໍາລັງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ VR ເພື່ອສ້າງປະສົບການໃຫມ່ໆແລະມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ຂອງດິຈິຕອນຍັງສໍາຜັດກັບອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT). ແນວຄວາມຄິດນີ້ຫມາຍເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັນທີ່ຝັງຢູ່ໃນເຊັນເຊີຫຼືຊອບແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດແລກປ່ຽນແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. IoT ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະບວນການອັດຕະໂນມັດແລະການສ້າງເຮືອນ smart ແລະຕົວເມືອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນແລະຄວາມປອດໄພ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ທ່າອ່ຽງເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງໄວວາທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ໃນອານາຈັກດິຈິຕອນ. ເມື່ອ AI, VR, ແລະ IoT ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ພວກມັນຈະສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ ແລະໃຫ້ໂອກາດໃໝ່ໆໃຫ້ກັບທຸລະກິດ ແລະບຸກຄົນຄືກັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CBS Philadelphia: Digital Brief: ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023

By Gabriel Botha

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