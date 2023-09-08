Zopa ລະດົມທຶນ 75 ລ້ານປອນເພື່ອເລັ່ງການເຕີບໂຕແລະກາຍເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອັງກິດ

ທະນາຄານດິຈິຕອນ Zopa ໄດ້ຮັບປະກັນ 75 ລ້ານປອນ (95 ລ້ານໂດລາ) ໃນທຶນຊັ້ນ 2 ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນແຜນການຂະຫຍາຍ Zopa ແລະປັບປຸງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນທະນາຄານຊັ້ນນໍາຂອງອັງກິດ. ການລົງທືນຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຍອດເງິນທັງໝົດຂອງທະນາຄານ Zopa ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 530 ລ້ານປອນ, ໂດຍມີ 150 ລ້ານປອນຮັບປະກັນໃນປີ 2023 ຢ່າງດຽວ.
ທະນາຄານ Zopa ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ສໍາລັບການສະເຫນີໃຫມ່ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າແລະສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອທີ່ມີລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ. ການບໍລິການຂອງທະນາຄານລວມມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຢັດຊັ້ນນໍາຂອງຕະຫຼາດ, ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຊໍາລະຍອດເງິນໃນບັດເຄຣດິດໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ແລະແບບຈໍາລອງການຮັບປະກັນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບສິນເຊື່ອທີ່ດີເລີດ.
CEO Jaidev Janardana ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຮອບການເງິນນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າມັນຢືນຢັນປະສິດທິພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານ Zopa ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງນັກລົງທຶນທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງທຶນດັ່ງກ່າວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຮັບຮອງຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງ Zopa, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວິໄສທັດຂອງຕົນໃນການສ້າງທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດອັງກິດ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຫຼາຍບໍລິສັດ fintech ແລະສະຖາບັນເງິນ e-money, ທະນາຄານ Zopa ຖືໃບອະນຸຍາດທະນາຄານ, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານກົດລະບຽບດຽວກັນກັບທະນາຄານຖະຫນົນສູງແບບດັ້ງເດີມ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າຖືກປົກປ້ອງໂດຍໂຄງການຊົດເຊີຍການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນສູງເຖິງ£ 85,000. ທະນາຄານ Zopa ຍັງໄດ້ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນທີ່ຄວບຄຸມຊື້ໃນປັດຈຸບັນຈ່າຍຕໍ່ມາ (BNPL) ແລະ Smart ISA, ສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍລິການທີ່ມີຢູ່.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນປີ 2020, ທະນາຄານ Zopa ໄດ້ດຶງດູດເງິນຝາກທີ່ສໍາຄັນ, ອະນຸມັດຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ປອນໃນເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະອອກບັດເຄຣດິດ 470,000. ໃນປັດຈຸບັນມັນມີຄະແນນສົ່ງເສີມສຸດທິທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ 82, ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ. ດ້ວຍພື້ນຖານກໍາໄລຂອງຕົນ, ທະນາຄານ Zopa ຄາດວ່າຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ 5 ລ້ານຄົນໃນປີ 2027.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງທະນາຄານ Zopa ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍຜ່ານການຊົມເຊີຍເຊັ່ນ "ທະນາຄານແຫ່ງປີ" ໃນ 2022 AltFi Awards, ນອກເຫນືອຈາກການໄດ້ຮັບນາມເປັນ "ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມສ່ວນບຸກຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ" ແລະ "ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບັດເຄຣດິດທີ່ດີທີ່ສຸດ" ໃນລາງວັນທະນາຄານອັງກິດທີ່ຜ່ານມາ. ຮອບການລະດົມທຶນຫຼ້າສຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ Zopa ສືບຕໍ່ເຕີບໂຕແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຂະແຫນງການທະນາຄານດິຈິຕອນ.
ນິຍາມ:
– ທຶນຊັ້ນ 2: ຫມາຍເຖິງທຶນເສີມຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ງສະຫນອງການຕ້ານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມເຕີມແລະຊ່ວຍຮັບປະກັນການແກ້ໄຂແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມັນ.
– AI (Artificial Intelligence): ການຈຳລອງຄວາມສະຫຼາດຂອງມະນຸດຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໃຫ້ຄິດ ແລະຮຽນຮູ້ຄືກັບມະນຸດ.
– BNPL (Buy Now Pay later): ທາງເລືອກໃນການຈ່າຍເງິນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດສັ່ງຊື້ ແລະ ຊັກຊ້າການຊຳລະເງິນຈົນຮອດມື້ຕໍ່ມາ, ມັກຈະບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ຫຼືມີແຜນການຈ່າຍເງິນຄົງທີ່.
- ຄະແນນໂປຣໂມຊັນສຸດທິ (NPS): ໂຕວັດແທກທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຄວາມສັດຊື່ ແລະຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໂດຍອີງໃສ່ການຕອບຄຳຖາມ, "ເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແນະນຳຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການນີ້ໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ແນວໃດ?" NPS ຕັ້ງແຕ່ -100 ຫາ +100, ດ້ວຍຄະແນນທີ່ສູງຂຶ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
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